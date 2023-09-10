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((صمم مستقبلك)) تعلن انضمام ((مجمع السيف)) شريكا رسميا لموقع إقامة المنافسة السنوية لقطاع الأعمال

9/10/2023 11:27:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أعلنت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمّم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬انضمام‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬شريكا‭ ‬رسميا‭ ‬لموقع‭ ‬إقامة‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭ ‬بنسختها‭ ‬الثامنة‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بتاريخ‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

تم‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬كالمؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للحدث،‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬كشريك‭ ‬تمويل‭ ‬رئيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬خريجي‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لمستقبلهم‭ ‬وبنائه‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحملة‭ ‬والمنافسة‭ ‬لتطوير‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬والكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

وكما‭ ‬جرت‭ ‬عليه‭ ‬العادة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ستخوض‭ ‬الشركات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬والتحديات‭ ‬لاختبار‭ ‬معلوماتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬المختلفة‭. ‬وستمتد‭ ‬فعاليات‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أمسيات‭ ‬مع‭ ‬انخراط‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬ضمن‭ ‬فرق‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬قيادية‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬مهمة‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسة‭ ‬مشوقة‭ ‬ومفيدة‭ ‬للجميع‭.‬

وستضم‭ ‬أمسيات‭ ‬المنافسة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬3‭ ‬أمسيات‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭ ‬للتنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬مع‭ ‬اختبار‭ ‬معارف‭ ‬وخبرات‭ ‬المشاركين‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وكل‭ ‬قطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬مرحة‭ ‬ومشوقة‭. ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬أمسيات‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصيرفة‭ ‬والتمويل‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬والصناعة‭ ‬والخدمات‭. ‬وسيتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬للجولة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسر‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬تجديد‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬المنافسة‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وإبراز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬دعم‭ ‬حملة‭ ‬صمم‭ ‬مستقبلك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬البحرين‭ ‬لبدء‭ ‬التخطيط‭ ‬لمستقبلهم‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬والترحيب‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬والطلبة‭ ‬وعامة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬المؤسس‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬صمم‭ ‬مستقبلك‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنافسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وإدراجها‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬حملة‭ (‬صمم‭ ‬مستقبلك‭) ‬لتمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الخبرات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لمنافسة‭ ‬جديدة‭ ‬مليئة‭ ‬بالأجواء‭ ‬التنافسية‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أخرى‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

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