((صمم مستقبلك)) تعلن انضمام ((مجمع السيف)) شريكا رسميا لموقع إقامة المنافسة السنوية لقطاع الأعمال
التاريخ
9/10/2023 11:27:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت حملة «صمّم مستقبلك» أمس انضمام مجمع السيف – ضاحية السيف شريكا رسميا لموقع إقامة المنافسة السنوية لقطاع الأعمال 2023 بنسختها الثامنة والتي ستنطلق بتاريخ 7 نوفمبر 2023.
تم إطلاق حملة «صمم مستقبلك» في فبراير 2023 من قبل شركة فين مارك كوميونيكيشنس كالمؤسس والمنظم للحدث، وبشراكة استراتيجية مع تمكين وبدعم من شركة كريدي ماكس كشريك تمويل رئيسي، وذلك بهدف دعم وتشجيع خريجي المدارس الثانوية وطلبة الجامعات والمشاركين في برامج التدريب المهني على اتباع نهج أكثر نشاطا في التخطيط لمستقبلهم وبنائه.
وقد تم إدراج النسخة الثامنة من المنافسة السنوية لقطاع الأعمال ضمن فعاليات حملة «صمم مستقبلك» لدعم الهدف الرئيسي للحملة والمنافسة لتطوير وإبراز المواهب الوطنية والكفاءات البحرينية في عدة قطاعات على مستوى المملكة.
وكما جرت عليه العادة كل عام، ستخوض الشركات مجموعة من المنافسات والتحديات لاختبار معلوماتهم ومهاراتهم في عدة قطاعات رئيسية تسهم في جعل المملكة مركزًا إقليميا رائدًا في مجالات الأعمال المختلفة. وستمتد فعاليات المنافسة السنوية لقطاع الأعمال هذه السنة من 4 أمسيات مع انخراط طلبة الجامعات ضمن فرق الشركات المشاركة، بما يتيح لهم التفاعل مع كفاءات وطنية قيادية من قطاعات مهمة والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منافسة مشوقة ومفيدة للجميع.
وستضم أمسيات المنافسة هذه السنة 3 أمسيات تشارك فيها 4 فرق من نفس القطاع للتنافس فيما بينها، مع اختبار معارف وخبرات المشاركين حول الاقتصاد الوطني وكل قطاع اقتصادي ضمن أجواء مرحة ومشوقة. وسيتم تخصيص أمسيات هذه السنة في مجالات الصيرفة والتمويل والتكنولوجيا المالية والتأمين والصناعة والخدمات. وسيتأهل الفائزون في كل قطاع للجولة النهائية التي سيتم تنظيمها في 10 نوفمبر المقبل.
وفي معرض تعليقه على الشراكة، صرح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف بالقول: «يسر مجمع السيف – ضاحية السيف تجديد شراكته مع المنافسة السنوية لقطاع الأعمال، نحن سعداء بالمساهمة في قصة نجاح المنافسة وجهودها في دعم وإبراز بيئة الأعمال التنافسية في المملكة. كما يسرنا دعم حملة صمم مستقبلك لمساعدة الأجيال القادمة من قادة البحرين لبدء التخطيط لمستقبلهم. ونتطلع قدماً لاستضافة هذا الحدث المهم في مجمع السيف – ضاحية السيف والترحيب بأعضاء مجتمع الأعمال البحريني والطلبة وعامة الناس في مجمع السيف – ضاحية السيف».
من جانبها، أضافت زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس لحملة «صمم مستقبلك»: «نحن مسرورون بإبرام هذه الشراكة مرة أخرى مع مجمع السيف – ضاحية السيف لاستضافة المنافسة السنوية لقطاع الأعمال وإدراجها هذه السنة تحت مظلة حملة (صمم مستقبلك) لتمكين طلبة الجامعات من التفاعل مع الخبرات الوطنية من كبرى الشركات الرائدة في المملكة. ونتطلع قدماً لمنافسة جديدة مليئة بالأجواء التنافسية الودية بين المشاركين وتوفير فرصة فريدة أخرى لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من المهارات البحرينية».
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