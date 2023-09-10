أمين عام المناقصات والمزايدات يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية
التاريخ
9/10/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وذلك للتباحث والتنسيق في عدد من الموضوعات المشتركة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، بمشاركة عدد من منتسبي كلا الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد المهندس العلوي حرص مجلس المناقصات والمزايدات على تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل مع شركائه من الجهات المتصرفة للارتقاء بالعمل الحكومي في مملكة البحرين، والذي بدوره يسهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يحقق أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات، مشيدا سعادته بجهود المسؤولين والقائمين على قطاع المشتريات بوزارة الخارجية وحرصهم الكبير على تطبيق القانون واللوائح والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن والتعاون المستمر مع المجلس، وأكد حرص المجلس على تذليل كل العقبات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة بما يعزز دور وزارة الخارجية المحوري في المهام الوطنية الموكلة لها. وبدوره، أعرب السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية عن تقديره واعتزازه لدعم الأمانة العامة لمجلس المناقصات والمزايدات لمختلف البرامج الرامية إلى تحقيق أهداف وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مهنية الفريق بالأمانة العامة وما تبذله من جهود حثيثة في سبيل تطوير وتسريع إجراءات العمل لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية خلال الفترة الزمنية المناسبة.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة مثل هذه الاجتماعات المثمرة والتواصل البناء والذي يصب في تحقيق أهداف الحكومة الموقرة بروح الفريق الواحد فريق البحرين في ظل قيادتها الحكيمة.
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