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أمين عام المناقصات والمزايدات يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية

9/10/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وذلك‭ ‬للتباحث‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬العلوي‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬شركائه‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات،‭ ‬مشيدا‭ ‬سعادته‭ ‬بجهود‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬المشتريات‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وحرصهم‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والتعاميم‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المجلس،‭ ‬وأكد‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬الموكلة‭ ‬لها‭. ‬وبدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لدعم‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لمختلف‭ ‬البرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهنية‭ ‬الفريق‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المناسبة‭.‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬حرصهما‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المثمرة‭ ‬والتواصل‭ ‬البناء‭ ‬والذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

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