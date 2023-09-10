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السلامة تلغي حافلات خط البلدة

9/10/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت الهيئة العامة للنقل ملاك الحافلات المستوفين شروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية في ((خط البلدة)) بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقًا، ولم يسلموا الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة، إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم من أجل استكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك في موعد أقصاه 30 يوما.
خط البلدة
في أواخر 1439، أعدت دارسة عن واقع الحافلات الأهلية بـ((خط البلدة))، والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن ((الرياض، وجدة، والمدينة المنورة))، وانتهت إلى أن الحافلات المسجلة سابقا في وزارة النقل يتجاوز عددها 600 حافلة، وغالب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب متعدد الوقوف، فضلا عن أن هذه الحافلات لا تتماشى مع كون كثير من منها غير مطابق للضوابط القياسية، علاوة على أن 90% من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل دون تصريح، وتم رصد القصور الشديد في وسائل السلامة بها، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.
حصر الحافلات
بدأت هيئة النقل في ربيع الأول من عام 1439 في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تفعيل القرار المتعلق بحافلات ((خط البلدة)) في كل من الرياض وجدة، بهدف جمع البيانات وحصر الحافلات العاملة فعليا في الخدمة من خلال الوجود الميداني على مسارات تقديم الخدمة ضمن مواقع متعددة، لتتولى بعد ذلك اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة أمانة جدة، مراجعة وتدقيق بيانات الحافلات وملاكها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 95 في 11/2/1439هـ، القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية في ((خط البلدة))، واستبدال خدمة نقل عام حديثة بها في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وروعي في القرار الجوانب الإنسانية، وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات ((خط البلدة))، ودراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين، لشمولهم بالضمان الاجتماعي، وإيجاد بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، أو تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا من خلال بنك التنمية الاجتماعية، لممارسة أنشطة نقل أخرى.

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