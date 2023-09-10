Monday, 11 September 2023 08:01 GMT

إضافة تطوع طلاب الثانوية إلى نور

9/10/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة التعليم، رصد ساعات العمل التطوعي لطلاب المرحلة الثانوية في نظام المسارات في منصة ((نور)) الإلكترونية، كما أتاحت للمدارس فتح فرص تطوعية لطلابها في مختلف المجالات.
وأكدت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، ضرورة إنجاز 40 ساعة تطوع لاستكمال متطلبات التخرج في المرحلة الثانوية في نظام المسارات، وهي متاحة داخل وخارج المدرسة وفي محيط المدرسة، وفق البرامج المتاحة والمخطط لها من المدرسة، وذلك باستثمار جوانب تميز الطلاب في الأداء والقدرات العلمية والعملية والمهارية والتقنية.
الموارد البشرية
دعت الإدارات التعليمية إلى ضرورة الاطلاع على دليل العمل التطوعي، والإسهام مع المدرسة في التوجيه والإرشاد والتنسيق لإيجاد فرص تطوعية للطلاب، وتمكينهم من أدبيات العمل التطوعي، وأهمية المشاركة في البناء والتنمية من خلال الفرص التطوعية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية. وأصدرت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، تعاميم لتنظيم العمل التطوعي، والإجراءات فيه، ومتابعة ورصد ساعات التطوع للطلاب، وتنفيذ سلسلة من اللقاءات التعريفية والإثرائية، واستقبال استفسارات المدارس، ودعم المدارس بفرص تطوعية بالتنسيق مع الموارد البشرية في الإدارة.
الشراكات المجتمعية
أكدت الإدارات التعليمية على الاستفادة من الشراكات المجتمعية مع الجهات الأخرى، والتنويع في المجالات التطوعية: "إنسانية، وإعلامية، وبيئية، وتعليمية، ورياضية، وتقنية، مع التأكيد على أهمية تخطيط الطلاب لدعم برامج المدرسة المتنوعة على المستوى فرق العمل أو المستوى الفردي، كذلك البحث عن الفرص المتاحة في المجتمع، ويمكن الاستفادة في ذلك من منصة العمل التطوعي لمعرفة مجالات التطوع المتاحة والتنسيق مع فريق العمل التطوعي في المدرسة، إضافة لوجود أعمال تطوعية عن بعد في بعض المؤسسات.
كيفية إضافة الساعات
01- يقوض مدير المدرسة صلاحيات العمل التطوعي لرائد النشاط أو لمعلم ليكون منسقًا للتطوع عبر حسابه في نظام نور.
02- يتولى رائد النشاط أو منسق التطوع توزيع الطلاب على مرشدين أكاديميين (معلمين).
03- رائد النشاط أو منسق التطوع يقوم بإضافة الفرص التطوعية.
04- يرصد المرشد الأكاديمي ساعات التطوع لطلابه.
05- يمكن لرائد النشاط أو منسق التطوع رصد ساعات التطوع للطلاب مباشرة.

MENAFN10092023000089011017ID1107042312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث