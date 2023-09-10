%23 من مخالفات النقل بمكة
التاريخ
9/10/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت مكة المكرمة صدارة مخالفات أنشطة النقل، إذ سجلت مخالفات النقل ضعف مخالفات 6 مناطق مجتمعة بـ23%، فيما بلغ إجمالي المخالفات 34.366 ألف مخالفة، منها 34.360 ألف مخالفة للنقل البري، و6 مخالفات للنقل البحري، في وقت تصدر نشاط نقل البضائع مخالفات النقل، يليه النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة، وأجرة عامة، وأجرة المطار.
219 ألف فحص
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر أغسطس الماضي، مباشرة تنفيذ 219.369 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، وفاقت عملية فحص مركبات النقل عمليات فحص المركبات الأجنبية بـ214.886 ألف عملية فحص لمركبات النقل، مقابل 235 عملية فحص للمركبات الأجنبية، وتنفيذ 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري 2146 زيارة.
5 مخالفات
تمثلت أبرز المخالفات المرصودة في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
صدارة المخالفات
تصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات 8066 مخالفة بـ23%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 7896 مخالفة بـ22.98%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 7817 مخالفة بـ22.57%، والقصيم رابعا، بإجمالي 1579 مخالفة بـ5%، وتبوك خامسا، بإجمالي 1563 مخالفة بـ4.54%.
إجمالي عمليات الفحص
217.267 بري 91%
2.102 بحري 99%
إجمالي المخالفات
بري 34.360
بحري 6
مخالفات مرصودة بالمناطق
الرياض = بري 7896
تبوك = بري 1.563
الحدود الشمالية = بري 276
حائل = بري 618
الجوف = بري 1234
المدينة المنورة = بري 1.529
جازان = بري 1367
القصيم = بري 1579
نجران = بري 589
عسير = بري 1021
الباحة = بري 805
مكة المكرمة = بري 8.066
بحري 2
الشرقية = بري 7.817
بحري 4
MENAFN10092023000089011017ID1107042311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.