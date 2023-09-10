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%23 من مخالفات النقل بمكة

9/10/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت مكة المكرمة صدارة مخالفات أنشطة النقل، إذ سجلت مخالفات النقل ضعف مخالفات 6 مناطق مجتمعة بـ23%، فيما بلغ إجمالي المخالفات 34.366 ألف مخالفة، منها 34.360 ألف مخالفة للنقل البري، و6 مخالفات للنقل البحري، في وقت تصدر نشاط نقل البضائع مخالفات النقل، يليه النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة، وأجرة عامة، وأجرة المطار.
219 ألف فحص
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر أغسطس الماضي، مباشرة تنفيذ 219.369 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، وفاقت عملية فحص مركبات النقل عمليات فحص المركبات الأجنبية بـ214.886 ألف عملية فحص لمركبات النقل، مقابل 235 عملية فحص للمركبات الأجنبية، وتنفيذ 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري 2146 زيارة.
5 مخالفات
تمثلت أبرز المخالفات المرصودة في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
صدارة المخالفات
تصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات 8066 مخالفة بـ23%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 7896 مخالفة بـ22.98%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 7817 مخالفة بـ22.57%، والقصيم رابعا، بإجمالي 1579 مخالفة بـ5%، وتبوك خامسا، بإجمالي 1563 مخالفة بـ4.54%.
إجمالي عمليات الفحص
217.267 بري 91%
2.102 بحري 99%
إجمالي المخالفات
بري 34.360
بحري 6
مخالفات مرصودة بالمناطق
الرياض = بري 7896
تبوك = بري 1.563
الحدود الشمالية = بري 276
حائل = بري 618
الجوف = بري 1234
المدينة المنورة = بري 1.529
جازان = بري 1367
القصيم = بري 1579
نجران = بري 589
عسير = بري 1021
الباحة = بري 805
مكة المكرمة = بري 8.066
بحري 2
الشرقية = بري 7.817
بحري 4

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