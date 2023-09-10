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ماكرون إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتم إلا بطلب من بازوم

9/10/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس الذي أطاحه انقلاب للجيش محمد بازوم.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي امس «إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة»، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.
واتهم قادة انقلاب النيجر امس الاول فرنسا بحشد قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب أفريقيا استعدادا «لتدخل عسكري» في النيجر.
ورد ماكرون على ذلك قائلا: «لا نعترف بامتلاك تصريحات الانقلابيين أي شرعية»، داعيا إلى «الإفراج عن الرئيس بازوم واستعادة النظام الدستوري».
وبعد إطاحة رئيس النيجر، هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في البلاد، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأيدتها فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي في هذا البلد الساحلي.

MENAFN10092023000130011022ID1107042308

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