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عملية سحب بطيئة لباحث أميركي عالق في أعمق كهوف العالم بتركيا

9/10/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد جهد جهيد، نجحت فرق الإنقاذ في تركيا، بانتشال الباحث الأميركي مارك ديكي الذي علق في كهف موركا بجبال طوروس، جنوب البلاد، من عمق 1040 مترا في إلى مستوى 700 متر.
إذ من المقرر أن يحصل هناك على قسط من الراحة قبل أن يواصل الرحلة الشاقة التي قد تستغرق 10 أيام، إلى سطح الأرض.
وكانت عملية الإنقاذ بدأت بعد ظهر السبت، حيث هرع الأطباء والمسعفون ومستكشفو الكهوف ذوو الخبرة من جميع أنحاء أوروبا للمساعدة.
وقاموا بإنشاء نقاط انطلاق طبية صغيرة على مستويات مختلفة على طول الكهف، ما أتاح لديكي فرصة للراحة أثناء عملية تخليصه البطيئة والشاقة.
فيما أوضح الاتحاد التركي لمستكشفي الكهوف على حسابه الرسمي في منصة إكس ( تويتر سابقا)، أنه «تم نقل مارك إلى نقطة انطلاق على عمق 700 متر، وفي هذه المرحلة سينطلق من جديد بعد الراحة والحصول على العلاجات اللازمة».
بدورها، أعلنت السلطات التركية أن 190 فردا من ثماني دول يشاركون في العملية، 153 منهم خبراء في البحث والإنقاذ.
ويعد الجزء الأكثر تحديا في عملية الإنقاذ هو توسيع ممرات الكهف الضيقة للسماح بمرور خطوط النقالات على أعماق منخفضة، بحسب يوسف أوغرينسيك من اتحاد مستكشفي الكهوف.
في حين من المتوقع أن تستغرق عملية انتشال الباحث ما يصل إلى 10 أيام حسب حالته.
يشار إلى أن ديكي البالغ من العمر 40 عاما، وهو أحد مستكشفي الكهوف ذوي الخبرة، بدأ يتقيأ في الثاني من سبتمبر الجاري، بسبب نزيف في المعدة أثناء رحلة استكشافية مع حفنة من الآخرين في كهف موركا في جبال طوروس جنوب تركيا، وهو أحد أعمق الكهوف في العالم، بحسب الخبراء.

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