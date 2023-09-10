ما سر الوميض الأزرق الذي لمع قبل الفاجعة؟

واللافت في الأمر، أن هذا الضوء ليس غريبا، حيث سجلت ظهوره كاميرات مراقبة أخرى قبيل زلزال تركيا المدمر الذي وقع في فبراير الماضي وخلف أكثر من 45 ألف ضحية.

وبينما لفتت تقارير إلى أن ضوء الزلزال ما هو إلا ظاهرة جوية مضيئة تظهر في السماء عند أو بالقرب من مناطق الضغط التكتوني أو النشاط الزلزالي أو الانفجارات البركانية، دون أن تؤكد إجماعا حول أسباب الظاهرة المعنية، جاء تفسير آخر.

فقد تبين أن أضواء الزلازل (أو EQL) كانت مرئية منذ آلاف السنين، ويمكن إرجاعها إلى عام 89 قبل الميلاد. ومع ذلك، لم يكن لدى العلماء على مر العصور، أدنى فكرة عما كانت عليه، بل غالبا ما كان ينظر إلى هذه الأجرام السماوية الغريبة على أنها كائنات فضائية، أو شيء من الخيال العلمي.

أما في العصر الحديث، وبفضل التكنولوجيا، فقد تمت رؤية هذه الأضواء قبل حدوث الزلازل كما يمكن التأكد من ارتباطها بها.

وعادة ما تكون هذه الأضواء على شكل أجرام سماوية عائمة، لكن هناك من أبلغ أيضا عن أنها عبارة عن خطوط تشبه السحب، معظمها أخضر اللون. حتى إن البعض قال إنها تشبه البرق تقريبا.

وفي الأساس، هذه ظاهرة جوية مضيئة تؤدي إما إلى نشاط زلزالي أو حدث سماوي، بحسب موقع «Htschool».

كذلك تبين أن أضواء الزلزال لا تظهر في جميع الأوقات، بل ترى فقط بالقرب من وقت وقوع الزلزال ومركزه، وهي المنطقة التي بها أكبر قدر من الضغط التكتوني.