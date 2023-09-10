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قمم ثنائية في ختام G20 والبرازيل تتسلم رئاسة قمة 2024

9/10/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة - ووكالات
شهدت قمة مجموعة العشرين (G20) الثامنة عشرة فعالياتها في نيودلهي في يومها الثاني والأخير العديد من القمم واللقاءات الثنائية بين قادة وزعماء المجموعة، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر في القضايا الحيوية والملفات الدولية والإقليمية.
فقد اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونشرت قناة «الإخبارية» السعودية، مقطع فيديو لمصافحة الأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان خلال مشاركتهما في أعمال قمة العشرين.
كما نشرت القناة لقطات لاجتماع الوفد السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان والوفد التركي برئاسة أردوغان، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا في جميع المجالات.
والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة العشرين أيضا نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار محمد فهمي بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج إستراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
‏‎وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
بدوره، قال مكتب الرئيس التركي في بيان إن الرئيسين أردوغان والسيسي ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية.
ونقل البيان عن أردوغان قوله للرئيس السيسي خلال لقائهما إن تعيين السفيرين في البلدين يمثل «حقبة جديدة» بين أنقرة والقاهرة.
كما قال أردوغان للسيسي إن تركيا تولي أهمية لإعادة إحياء التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بحسب البيان الرئاسي التركي.
واختتمت قمة مجموعة العشرين G20 الثامنة عشرة فعالياتها في نيودلهي أمس بتسليم الهند رئاسة القمة إلى البرازيل، فيما أشادت الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية بالإعلان التوافقي الذي أحجم عن انتقاد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه دعا الدول الأعضاء إلى تجنب استخدام القوة، وذلك في ترحيب مشترك نادر على الأقل منذ الحرب في أوكرانيا.
وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في نوفمبر المقبل لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة والأهداف المعلنة في القمة.
وقال مودي في بيان: «مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها».
وجاء الإعلان التوافقي بمنزلة مفاجأة، ففي الأسابيع التي سبقت القمة تسببت وجهات النظر المتباينة بشدة بخصوص الحرب الروسية -الأوكرانية، في إثارة مخاوف بشأن خروج القمة عن مسارها، وطالب الغرب الدول الأعضاء بانتقاد موسكو بسبب الغزو، وردت موسكو بأنها ستعرقل أي قرار لا يخدم موقفها.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي تولى رئاسة الوفد الروسي، إن القمة كانت ناجحة للهند وكذلك للدول النامية.
وأضاف في مؤتمر صحافي في ختام أعمال القمة، أن موقف دول جنوب العالم ساعد على ضمان عدم طغيان الصراع الأوكراني على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين، إن الإعلان الصادر عن القمة «يبلي بلاء حسنا في الدفاع عن المبدأ القائل انه لا يجوز للدول استخدام القوة للسعي للاستيلاء على أراض أو انتهاك سلامة أراضي دول أخرى وسيادتها أو استقلالها السياسي».
كما أشادت ألمانيا وبريطانيا أيضا بالقرار، لكن أوكرانيا قالت إنه «ليس شيئا يدعو للفخر».
لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن مجموعة العشرين، التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية، ليست بالضرورة المكان الذي يتوقع منه أن يحرز تقدما ديبلوماسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإعلان التوافقي لا يمثل نصرا ديبلوماسيا لروسيا التي بدت في عزلة خلال القمة. كما اعتبر ماكرون أن النتائج المتعلقة بالمناخ التي توصلت إليها القمة كانت «غير كافية».

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