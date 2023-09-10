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ليقل خيراً أو ليصمت

9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخل أحدهم المسجد، وكان من غير رواده، قبل الأذان بعشر دقائق، فنظر حوله فلم يجد رجلا عليه سمات الأذان والإمامة، فقام الى الميكروفون وأذّن، حينها أوقفه المصلون وقالوا: الأذان بعد عشر دقائق.
هكذا بعض المتطفلين لا يعبرون الناس ولا يسألون عن الأحوال بل يجتهدون دون علم ودراية.
٭ ان التطفل داء يحتاج الانسان إلى أن يبتعد عنه ومرض يجب عليه ان يعالجه لأنه يصنع الضغينة ويدعو الى الحسد ويفرق الأحباب.
٭ علاج التطفل يتمثل في ذكر الله ومعرفة العلم النافع والتزام الصمت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «فليقل خيرا او ليصمت».


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