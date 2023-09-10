ليقل خيراً أو ليصمت

ليقل خيراً أو ليصمت
التاريخ
9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخل أحدهم المسجد، وكان من غير رواده، قبل الأذان بعشر دقائق، فنظر حوله فلم يجد رجلا عليه سمات الأذان والإمامة، فقام الى الميكروفون وأذّن، حينها أوقفه المصلون وقالوا: الأذان بعد عشر دقائق.
هكذا بعض المتطفلين لا يعبرون الناس ولا يسألون عن الأحوال بل يجتهدون دون علم ودراية.
٭ ان التطفل داء يحتاج الانسان إلى أن يبتعد عنه ومرض يجب عليه ان يعالجه لأنه يصنع الضغينة ويدعو الى الحسد ويفرق الأحباب.
٭ علاج التطفل يتمثل في ذكر الله ومعرفة العلم النافع والتزام الصمت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «فليقل خيرا او ليصمت».
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