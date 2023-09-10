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لإخوتنا المغاربة.. عظّم الله أجركم

9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد صحونا صباح السبت.. كما الوطن العربي والعالم على وقع خبر مؤلم حزين يحزن كل المسلمين والعرب، زلزال مدمر أسقط عددا كبيرا من الأشقاء المغاربة وغيرهم في مراكش، وكان الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية 7 درجات على مقياس ريختر.
وبدوري أتقدم بالتعازي لجلالة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن وإلى الشعب المغربي الشقيق، وعظم الله أجور أهل الضحايا وعجّل بشفاء المصابين منهم و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
كما أتقدم من السفير المغربي علي ابن عيسى وطاقم السفارة المغربية في الكويت، بأحرّ التعازي، راجيا من الله ألا يرينا في المغرب وأهلها إلا خيرا.
ويعز علينا هذا المصاب الجلل وعذابات إخواننا المغاربة المتضررين، وذلك للمكانة الكبيرة التي نحملها في قلوبنا لشعب المغرب الشقيق، لما يربطنا به من العلاقات المتينة والتاريخية المتميزة بين البلدين الكويت والمغرب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، والاجتماعية وأواصر النسب بين الشعبين.
ولعلي..ألاحظ دائما المكانة الرفيعة التي يحتفي بها أهل المغرب بأواسط الإعلام الكويتي لدى الاعلام المغربي وهناك تواصل مستمر في جانب الإعلام الراقي والهادف، وإيصال الرسالة الإعلامية بمهنية خالصة واحترافية.. وكل التعازي لإخواننا وأخواتنا المغاربة العاملين في الصحافة والإعلام الكويتي والمقيمين في البلاد.
وبالحقيقة نحن في الكويت ننعم ولله الحمد والجالية المغربية بأواصر الإخاء والمحبة والسلام والتواصل، ولا نقول إلا «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».
والجدير بالذكر أن مواقفنا نحن الكويتيين تجاه دعم وحدة الأراضي الترابية المغربية ثابت ومساند، ودائما تسعى الكويت والبلد الشقيق للارتقاء بالعلاقات الثنائية من خلال السفراء ووزارة الخارجية الكويتية على مدى العقود الماضية.
واقعيا ممتن جدا وكل الشكر لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح على سرعة البيان الذي صدر عن خارجيتنا الكويتية والذي يناشد فيه المواطنين الحرص وتوخي الحذر والتواصل مع القنصلية هناك، والذي إن دل فإنما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية الكويتية في متابعة الكويتيين في أي مكان وقع به حدث ومن شأنه أن يؤثر على أرواح الكويتيين في الخارج.
وأسأل الله تعالى أن يحفظ أبناء الكويت في المغرب ويرحم الضحايا ويشفي الجرحى والمصابين، ولا شك أن المصاب مؤلم، ولإخوتنا المغاربة، أقول عظم الله أجركم.

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