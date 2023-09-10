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فزعة عربية لنجدة المغرب

9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نحن في الكويت لا يمكن أن ننسى مشاركة المغرب الشقيق في حرب تحرير الكويت، فقد كان لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني موقف شجاع تجاه غزو العراق للكويت، حيث قال في خطاب له موجها حديثه للمقبور: «هل تريد أن نشطب دولة الكويت من الخريطة بشخطة قلم.. الدولة التي هي عضو بالأمم المتحدة ولها علاقات متينة مع معظم دول العالم»، إنه موقف شجاع كان له الأثر الطيب والإيجابي، حيث ساهم في اتخاذ عدة قرارات لمجلس الأمن تستنكر العدوان العراقي على وطننا.
وبناء على هذه المواقف الشجاعة للمغرب الشقيق تجاه قضايا الكويت، وتماشيا مع سياسات الكويت الخارجية التي تمد يد العون إلى الأشقاء، جاء موقف وفزعة كويتية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب المغربي الشقيق، حيث أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أوامره مباشرة وبسرعة للجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات لإغاثة الشعب المغربي الشقيق.
وها هي العلاقات المتينة بين الشقيقتين الكويت والمغرب تشهد تطورا في مختلف العلاقات بين البلدين، ويسير المغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس على خطى جده محمد الخامس ووالده الملك الحسن الثاني لتطوير العلاقات الأخوية.
المغرب الشقيق يستحق كل الدعم والعون لتخطي المصيبة والمحنة التي حلت بأهل المملكة الشقيقة، وندعو كل الدول العربية إلى فزعة شاملة لنجدة أشقائنا هناك في هذه المحنة.
فدعونا نتضرع إلى المولى القدير لأن يوقف بقدرته الإلهية هذه الزلازل التي أصابت الأشقاء في المغرب.
قال الله عز وجل: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم).
والله الموفق

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