السيارة ((مش عم تمشي))

بعد مشاورات أسرية قررنا قضاء اجازة الصيف في لبنان، مع الأخذ بالحسبان بعض الأقاويل التي نسمعها، فقررنا أن يكون موعد وصولنا نهارا لتجنب مخاطر الطرق ليلا، لكن تأخرت رحلة الطيران، فحصل ما كنا نحاول أن نتحاشاه فوصلنا مطار بيروت ليلا، استقللنا طريق الجبل متوجهين للمنزل، وإذ بالسيارة «مش عم تمشي» حيث تمزق الدولاب، فاضطررنا للوقوف على جانب الطريق وبدا القلق علينا فإذا بموظف أمن خاص بصيدلية يسمح لنا بدخول الموقف حتى يؤمنّا من مخاطر الطريق، واذا برجلين لبنانيين يتوقفان لمساعدتنا وتبديل دولاب السيارة، وقاما بمسايرتنا حتى وصلنا لمكان إقامتنا في الجبل، لم تكن الحادثة الوحيدة حيث فقدنا حقيبة يد وإذا باتصال هاتفي من مديرية الأمن يطلب حضورنا لتسلّم الحقيبة المفقودة دون نقص.

كانت هذه المواقف كفيلة بأن تبدد القلق من وجود قصور أمني مع درس للانتباه أكثر، فبدأت جولتنا السياحية في المدن اللبنانية ونحن أكثر اطمئنانا، فكانت البداية الاستمتاع بأجواء الجبل ومقاهي ضيعة حمانا وأفران الخبز والمناقيش، ومن ثم انتقلنا للإقامة في مدينة صور للاستمتاع بالأنشطة المائية هناك وتذوق الأطباق البحرية، ومن بعدها توجهنا إلى زيارة البترون، وهي واحدة من أقدم المدن التاريخية الساحلية والتجول في أزقتها حيث الأسواق والأحياء الأثرية ذات الممرات الحجرية، وختام الرحلة قضيناها مع ست الدنيا بيروت بأسواقها، فبين كل البضائع المستوردة والماركات العالمية هناك ما تبحث عن المنتجات اللبنانية، وتحتار من أين تبدأ وأي مطعم تختار من قائمة المطاعم الموصى بها، ولابد من التوجه شاطئ الزيتونة بعد ركوب الدراجات الهوائية، في الأماكن المتاحة لها.

كان الختام جولة بالقارب حول صخرة الروشة العملاقة، التي تشكلت بهذه الطريقة الفريدة والمميزة نتيجة زلزال قديم، الصخرة التي تشبه في تشكيلها الشعب اللبناني الذي يشكل حالة فريدة من الصمود والتأقلم والتعاون، فكل هذه الأماكن السياحية يملؤها اللبنانيون أنفسهم خصوصا المغتربين بحركة دعم للسياحة في لبنان ومشاريعهم الوطنية بالرغم من استغلال البعض للموسم بزيادة الأسعار، كما يقوم بالتشغيل والعمل في هذه الوجهات رجال ونساء بمختلف الأعمار، دائما يلفت انتباهي كيف يعاود هذا الشعب الوقوف مع قلة الموارد ونقص الإمكانيات فأضاء الطرق بالمصابيح الشمسية، وطبق لائحة التسعير بالدولار لتجنب اختلاف الأسعار وغيرها الكثير من المحاولات والمبادرات الشعبية، التي يتكئ عليها لبنان حتى يمشي.



