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التسول.. مواقف وغرائب

9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمد لله والمنة والثناء الحسن على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونعمة المال الحلال الطيب من عمل طيب يبارك الله فيه. سأتحدث عن ظاهرة التسول فلقد أصبح التسول حرفة تحقق دخلا خياليا في أقصر وقت، وتسيطر عليها عصابات خطرة تتحكم في جيوش من المتسولين، نعم ما دعاني كي اخط اسطري ما أراه بكثرة وفي ازدياد ملحوظ وخصوصا هنا في أوروبا حيث اصبح التسول وكثرة المتسولين تزعج السياح وخصوصا العرب والخليجيين وليس هناك رادع من وقف نشاطهم وازديادهم.
نجلس في مقهى لشرب القهوة واذا باحداهن تقف تحن وترن على قلبك لإعطائها بعض النقود، التفت اليها مبررة بعدم وجود change (ليس لدي خردة) فترد علي بكل وقاحة انا اصرف لك اي مبلغ تودين. اذن انت صراف متنقل ومليونيرة من التسول، يتجولون من الصباح الباكر حتى المساء اينما وجد العرب بالذات.
نعم نهى الله تبارك وتعالى عن رد السائل في قوله سبحانه (وأما السائل فلا تنهر)، لكن هناك تشديدا على عدم منح من يتسول في الشارع أموالا لأن هذا يعتبر بمنزلة تشجيع له على التمادي في كسله وعدم البحث عن أسباب الرزق.
إن التسول يتعارض مع تعاليم الإسلام المتمثلة في تحصيل أسباب الحياة وعدم التقاعس عن أداء الواجبات، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويكفي أن يعلم الإنسان أن عمله مراقب من الله وأنه في معية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكفاه بذلك نعمة وتكريما. ومع الأسف من يجلسون بالطرقات اغلبهم من يرتدون الحجاب مدعين انهم مسلمين وهذا عار عليهم حيث ضبطهم صحافي متجول بكاميرات وطلب منهم قراءة أي سورة من القرآن وسوف يعطيهم مبلغا كبيرا لتظهر الحقيقة انهم لا دين لهم سوى التسول وسد الطرقات في الشوارع المزدحمة. أحدهم ينام على الأرض ويمد يده بورقة انه جائع يصطدم به المارة ولا أحد يمنعهم عن هذا، وأخرى تجر ابنها في عربة أطفال من أغلى الماركات وتدعي الجوع. اكثر من عدة سنوات في نفس المكان يجلسون وكوب الورق او السلة التي امامهم تملأ بكل العملات الورقية والمعدنية. من الصباح حتى آخر الليل. انهم المليونيرية المتسولون في شوارع أوروبا بكثرة. والعجب أن بعضهم يضع كلبه بجانبه وأمام الكلب ورقة كتب عليها ان كلبي ليس لديه طعام فيحن المارة على الكلب والمستفيد صاحبه.
إن هذه الظاهرة ليست من الإسلام في شيء، وهذه المجموعة من المتسولين يدّعون الاسلام فالله ورسوله يحثان على العمل وينبذان الكسل والتواكل بكل صوره ومنها التسول، كما قال صلى الله عليه وسلم «إن الله كره لكم ثلاثا: القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال»، لافتا إلى أن الإسلام منهج حياة، يرتكز على القيم الإيمانية والمثل والأخلاق، ومن أجل ذلك يسعى المسلم للحصول على الرزق الطيب ليعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في الأثر: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. رزقنا الله وإياكم أحبتي الرزق الصالح الحلال الطيب وبارك الله لنا فيه ويجب علينا عدم التعاطف مع هذه النوعية من البشر.

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