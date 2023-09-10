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إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. آفاق الرؤية الثاقبة

9/10/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن تنظيم دولة قطر الشقيقة للمعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023» والذي سيقام في الفترة من 2 أكتوبر المقبل ويستمر حتى شهر 28 مارس 2024 يشكل نقلة أو لنقل إنجازا رائعا جدا يجب التوقف عنده مليا.
فهو يأتي في ظل ظاهرة يعاني منها العالم بأسره تؤذي المناخ على سطح الكرة الأرضية، والذي مازال يتعرض للعديد من الأضرار التي تسببها بعض الدول التي لا تلقي بالا لكوكبنا الذي نعيش فيه، وتنظر نظرة قصيرة الأجل، وتمارس ممارسات بعيدة كل البعد عن الإنسانية التي تتشدق بها تلك الدول!
إن تنظيم هذه التظاهرة ستخطو من خلالها دولة قطر خطوات ريادية لدعم البيئة وجعلها أكثر خضرة، ومن ناحية أخرى ستسهم هذه التظاهرة في تعزيز التعاون الدولي لأكثر القضايا أهمية للبشرية الحالية والمستقبلية وتعمل على استدامة خضرتها، وتعمل أيضا على توحيد الجهود الدولية للدول المحبة لكوكبها للتصدي المشترك للأضرار التي تواجه هذا الكوكب والحد من النشاطات التي تقوم بها بعض الدول في العالم.
كما توفر هذه التظاهرة أرضا خصبة لتوفير الحوار الفعال والهادئ والبحث في كل الوسائل المتاحة من تكنولوجية وزراعية وبيئية وتسهل تحول العالم للمدن الأكثر خضرة فيها، ويشكل هذا المؤتمر أو التظاهرة مبادرة جديدة تقوم بها دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط، يضاف إلى ذلك وجود بعض الدول في العالم التي تنظر نظرة ضيقة فيما يتعلق بالبيئة النظيفة.
إن رسالة هذا المعرض الذي يستمر 179 يوما ويستقبل ما يقارب 3 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، ويقام على مساحة تبلغ 1.7 مليون متر مربع في حديقة البدع في قلب مدينة الدوحة، هي رسالة مهمة للعالم لكي ينظروا لكوكبهم وأرضهم بنظرة رحمة وإشفاق تجاه الممارسات التي تضر به، وأيضا ومن ناحية أخرى فإننا هنا في الخليج يحق لنا ان نفخر بوجود رؤية وتنظيم لهذا النوع من المؤتمرات التي تخدم البيئة وكوكبنا الأرضي بشكل عام.
ولــنا هنا وفي الختام أن نشير إلى أن كل ما ورد في مقالنا المتواضع هذا يتوافق مع رؤية دولة قطر ويحظى برعاية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وهو الأمر الذي يعطي الانطباع الطيب على صعيد حماية البيئة في المنطقة والعالم. والله الموفق.


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