Monday, 11 September 2023 08:00 GMT

الاتحاد.. لقب قياسي مستحق في دوري المحترفات

9/10/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






استحق فريق الاتحاد لكرة القدم، الظفر بلقب دوري المحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات ونتائج مميزة قدمها الفريق على مدار الأشهر الماضية، تكللت في الحصول على ثاني البطولات خلال فترة وجيزة.
وحسم الاتحاد لقب الدوري أول من أمس، بعد تعادله مع الأرثوذكسي بهدف لمثله في المباراة الأخيرة للفريق، حيث وصل رصيده إلى 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر على اللقب الأرثوذكسي، الذي تبقى له مباراة وحيدة الأسبوع المقبل أمام النصر.
وقاد الفريق في مرحلتي الذهاب والإياب المدرب اللبناني وائل غرز الدين، إذ حصد مع الفريق 17 نقطة من 8 مباريات، من 5 فوز وتعادلين وخسارة وحيدة، قبل أن يعلن النادي عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جويل كورنيللي قبل انطلاق المرحلة الذهبية، ويتمكن من الظفر بـ 10 نقاط من 4 مباريات، إذ حقق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.
ومن المنتظر أن تحصل لاعبة الفريق، اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري، بعد تسجيلها 14 هدفا في البطولة، علما بأنها صنعت 3 أهداف أخرى لزميلاتها، إذ ساهمت بـ 17 هدفا من أصل 33 هدفا سجلها الفريق خلال 12 مباراة، مع قبول الفريق 5 أهداف فقط كأقوى خط دفاع، ما يرشح شرين الشلبي لحصول على جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة.
كما يرى متابعون بأن جائزة أفضل لاعبة قريبة من إحدى لاعبات الفريق، ومنهن اللبنانية إسكندر، أو لاعبة الوسط تسنيم أبو الرب التي حصلت على الجائزة ذاتها الموسم الماضي، أو اللاعبة روزبهان فريج الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في غالبية مباريات الفريق المهمة، مع تسجيلها 7 أهداف وصناعتها لهدف.
وتوج فريق الاتحاد مؤخرا بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي شهدت مشاركة 8 فرق من البلدين في عمان، حيث سجل الفريق حضورا طيبا في جميع المواجهات، واستحق في نهاية المطاف الصعود على منصة التتويج، والتي سيصعدها مجددا على صعيد دوري المحترفات السبت المقبل.
وثمن رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد، جهود لاعبات الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي، بعد صعوده الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى للمحترفات، ومنافسته على اللقب حتى الجولة الأخيرة مع فريق الأهلي.
وبين الحديد في حديثه لـ "الغد"، أن النادي فخور بهذا الإنجاز الذي كان يستحقه بعد عمل كبير قام به مجلس الإدارة، مع الأجهزة الفنية واللاعبات، بالتدرب على مدار العام دون توقف، ما ساهم في الوصول لمستوى متقدم ومتطور يفوق بقية الأندية.
وأضاف: "تغلبنا على العديد من الصعوبات والمشاكل التي واجهتنا، منها الإصابات التي أبعدت لاعبتي الفريق تسنيم اسليم وتسنيم أبو الرب في أوقات مختلفة، مع قناعتي بأن إصابة المدافعة لانا فراس في الموسم الماضي كانت سببا في ضياع اللقب العام الماضي".
ولفت الحديد إلى أن أسبابا خاصة دفعت إدارة النادي لإنهاء عقد المدرب غرز الدين بالتراضي بين الطرفين، والتعاقد مع المدرب القديم الجديد في النادي كورنيللي، موضحا بأن النادي يفكر في إقامة حفل تكريمي للاعبات مشابه لما حصل بعد الحصول على البطولة الأردنية السعودية.
وتابع: "دوري الموسم الحالي كان أصعب وأكثر تنافسية، والدليل مباراتنا مع الأرثوذكسي التي كادت أن تؤدي باللقب من نادي لآخر في آخر الثواني، ونتمنى من اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق في البطولة العام المقبل".



MENAFN10092023000072011014ID1107042296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث