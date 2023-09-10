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نجوم كرة قدم.. دمرت النساء مسيرتهم

9/10/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في الآونة الأخيرة، أدت قضايا العنف والاغتصاب ضد المرأة إلى خسارة عدة لاعبين لمسيرتهم في عالم كرة القدم، وتدمير النجوم لسمعتهم بسبب مزاعم النساء وتصرفاتهم خارج الملعب، آخرهم البرازيلي أنتوني، جناح مانشستر يونايتد، الذي وضع مسيرته على شفا حفرة.

واستبعد اللاعب البالغ "23 عاماً" من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، الاثنين، بسبب اتهامات وجهتها له صديقته السابقة غابرييلا كافالين، بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.

قبل أن يعلن مانشستر يونايتد منحه جناحه البرازيلي إجازة غياب من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.
ونشر أنتوني بياناً عبر موقع "إنستغرام، يوم الاثنين، قال فيه إنه: ضحية اتهامات باطلة.

وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق "واتساب"، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة. وتظهر كافالين أيضا في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

من ناحيته، قال لاعب أياكس الهولندي السابق إن علاقته مع كافالين كانت مضطربة، مع الإساءة اللفظية من كلا الجانبين. لكنه نفى الاعتداء عليها، مضيفاً: لم أمارس الاعتداء الجسدي أبدا.

ووصل أنتوني إلى يونايتد عام 2022 من أياكس في صفقة بقيمة 107 ملايين دولار. شارك في 48 مباراة مع "الشياطين الحمر"، وسجل ثمانية أهداف، وساهم في فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق من هذا العام.

ويتعرض يونايتد لضغوط للتصرف مع تزايد وتيرة القضية في أعقاب قرار النادي بالانفصال عن المهاجم الشاب مايسون غرينوود "21 عاماً" الذي واجه اتهامات بما في ذلك محاولة الاغتصاب والاعتداء، لكن المدعين أعلنوا في فبراير من هذا العام أنه تم إسقاط القضية بعد انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور أدلة جديدة.
وقوبلت التقارير التي تفيد بأن يونايتد يخطط للاحتفاظ باللاعب بعد تحقيق داخلي استمر ستة أشهر بغضب شعبي وقال النادي في أغسطس إن غرينوود سيعيد بناء مسيرته في ناد آخر. وانضم بعد ذلك إلى فريق خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة.

أما بشأن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش الذي كان يعيش آخر أيام مسيرته الاحترافية التي شهدت حصوله على "43 بطولة" كأكثر لاعب في العالم توج بالألقاب حينها، قبل أن يحطم زميله السابق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رقمه مؤخرا، فما زال يتواجد في خلف القضبان منذ يناير الماضي، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.
وكشفت السلطات الإسبانية أن الفعل المزعوم وقع ليلة 31 ديسمبر في برشلونة، وقالت الضحية إن ألفيش اعتدى عليها جنسيا دون موافقتها، وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة. لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، بدّل قصته وأصرّ على أن ما حصل كان بالتراضي.

وما زال ألفيش في انتظار الحكم النهائي، علما أنه بات من دون نادٍ، بعدما قرر يوماس المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة إليه.

ومن بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا والفوز بالألقاب مع مانشستر سيتي إلى لاعب يرغب في العودة إلى النجومية، بعدما سجن الفرنسي بنجامين ميندي بسبب ستة اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي.
وأطلق سراح الظهير الأيسر، يوليو الماضي، بعد أن ظل رهن الاحتجاز لمدة 134 يوما، بعد تبرئته من كل التهم، وكشفت تقارير بريطانية أن ميندي باع بعض ممتلكاته وساعات باهظة الثمن إضافة إلى سيارات فاخرة من أجل تبرئته من التهم وتنظيف اسمه، وخسر الكثير من الأموال خلال فترة وجوده في السجن، علما أن مانشستر سيتي قام بإيقافه بعد اتهام لاعبه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
نجم آخر تبدلت حياته رأسا على عقب، وهو الدولي الويلزي تشيد إيفانز، مهاجم مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد السابق، الذي اتهم باغتصاب فتاة في حالة سكر تبلغ من العمر "19 عاما"، وتم إطلاق سراحة في 2014 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، إلا أنه قضى نصف مدة سجنه، ثم وقع مع نادي تشيسترفيلد المتواضع، وفي 2016 اعتبرته محكمة الاستئناف بأنه غير مذنب، ودمرت سمعته بسبب الادعاءات الكاذبة.
وقضى آدم جونسون، لاعب خط وسط مانشستر سيتي وسندرلاند السابق، خمس سنوات في السجن بعد إدانته بممارسة الجنس مع فتاة تبلغ من العمر "15 عاما" في 2016، وتم طرد اللاعب حينها من سندرلاند وفسخت شركة "أديداس" عقد الرعاية معه، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 2021.
أما برونو فرنانديز دي سوزا، حارس مرمى فلامنغو السابق، ارتكب أفظع جريمة باختطاف صديقته إليزا ساموديو وقتلها، وعوقب بالسجن لمدة 22 عاما بسبب الفعل المشين الذي شمل تقطيع أوصالها وإطعامها لحيوانه (كلب من نوع روتويللر)، وذلك بعدما طالبته إليزا بدفع نفقة الطفل مما دفعه إلى ارتكاب الفعل الفظيع.



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