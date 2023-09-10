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شومان تنظم ماراثون القراءة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

9/10/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنظم مؤسسة عبد الحميد شومان في 28 أيلول (سبتمبر) المقبل، فعالية ماراثون القراءة في أرجاء المملكة كافة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي.
وقال مدير المكتبة العامة في مؤسسة "شومان" غالب مسعود، إن الماراثون يأتي متزامنا مع اليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول (سبتمبر) من كل عام، ويهدف إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القراء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روادها. وأضاف أنه تم التوسع هذا العام في تنفيذ فعالية الماراثون لتشمل أكثر من 40 موقعا مختلفا في محافظات المملكة كافة؛ حيث سيتم السعي هذا العام لتحطيم رقم قياسي جديد وقراءة آلاف الصفحات في العديد من الأماكن، ليكون يوما مليئا بالقراءة، والحماسة، والتعلم.
وبين أن فكرة الماراثون جاءت من إيمان مؤسسة "شومان" بأن المكتبات العامة تعد مصدرا معرفيا مهما وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، وتعد القراءة أحد أبرز مصادر التعلم والمعرفة، وتؤمن مكتبة عبد الحميد شومان بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع القراءة ويزيد من عدد القراء.
وأشار مسعود إلى أن المؤسسة ستقوم بتوفير الأجواء كافة المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات وتجهيزات لوجستية وخدمات تكنولوجية وإنترنت، مثلما سيتم تجهيز المكتبة بطريقة مشابهة لسباق الماراثون الرياضي، فهناك خط بداية ونهاية ومسار للمشاركين في الماراثون، وذلك يساعد على تعريف المشتركين بأقسام المكتبة كافة وكتبها، وبالتالي توسيع مداهم المعرفي في الكتب. وبحسب مسعود، لا يشترط على الرواد قراءة كتب معينة، ويحق لأي مشارك اختيار أي كتاب من المكتبة على أن يتم قراءته داخلها، مبينا أنه سيتم إحصاء عدد الصفحات المقروءة وعرضها على شاشات مخصصة لذلك.
ودعا مسعود رواد، المكتبة ومحبي القراءة من مختلف الفئات العمرية، إلى المبادرة والمشاركة في الماراثون والتسجيل من خلال الدخول على موقع المؤسسة، وهو (ماراثون قراءة مكتبة شومان (google.com)).
واستحدثت مكتبة عبد الحميد شومان العديد من برامج المعرفة التفاعلية، في إطار سعيها الدائم لتقديم المعرفة بطرق جديدة وحرصها على توفير أدوات المعرفة المختلفة، منها برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية بدأت في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية؛ حيث يقرأ فيه مجموعة من الرواد، خلال ساعات محددة، عددا معينا من صفحات الكتب.



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