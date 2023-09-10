نظام معدل لـهيئة الإعلام لتنظيم الإعلام الرقمي

نظام معدل لـهيئة الإعلام لتنظيم الإعلام الرقمي
التاريخ
9/10/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة.
ويهدف النظام إلى مواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتِّصال والإعلام الرَّقميَّة.
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