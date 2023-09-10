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نظام معدل لـهيئة الإعلام لتنظيم الإعلام الرقمي

9/10/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة.

ويهدف النظام إلى مواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتِّصال والإعلام الرَّقميَّة.



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