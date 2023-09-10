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لجنة مراجعة أجور الأطباء تجتمع اليوم

9/10/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - تعقد اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أولى اجتماعاتها اليوم لمراجعة لائحة أجور الأطباء ولوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني في مقر الوزارة بحضور جميع أعضائها. وتتألف اللجنة من أمين عام الوزارة رئيسا، ونقيب الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والاتحاد العام لنقابات الاردن ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، قررت مؤخرا الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
وأنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة في آب (أغسطس) الماضي خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.
وتصاعد الخلاف بعد أن رفض اتحاد شركات التأمين تنفيذ العمل بالصندوق التعاوني للنقابة، وعدم الالتزام بلائحة الأجور الطبية لسنة 2021 واستمرار تعامله بلائحة عام 2008.
وأكدت نقابة الأطباء حينها أن لا تراجع عن لائحة الأجور 2021 وأن أي تفاوض سيكون استنادا للائحة الأخيرة التي وضعتها.
وتم خلال الاجتماع الأخير وبناء على اتفاق الأطراف المعنية اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
واتخذت نقابة الأطباء قرارا منتصف الشهر الماضي بوقف استقبال مرضى التأمينات باستثناء مرضى الطوارئ وأمراض الكلى والقلب، لتقوم بعد ذلك في 22 من ذات الشهر بتأجيل تنفيذ قرارها إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على الاجتماع الذي عُقد في الوزارة.
يذكر أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أببدوا استغرابا مما أسموه "إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية".
وأعلنوا الانسحاب من لجنة التسعير وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".
ويؤكد أطباء أن موقفهم ثابت من لائحة الأجور الجديدة، معتبرين أنها تضم 40 % من الإجراءات الطبية الحديثة التي لم تكن ضمن لائحة أجور عام 2008.



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