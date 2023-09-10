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%67.7 نسبة النجاح في الشامل

9/10/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



السلط - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الصيفية 2023.
وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي أمس إن نسبة النجاح بلغت 67.7 بالمائة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.
وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 6722 طالبا وطالبة، نجح منهم 4554، توزعوا على 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 95 برنامجا دراسيا، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان، وتم ضبط 10 مخالفات.
وأضاف، أن عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسيا في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023/ 2024، (ضمن أعلى 5 بالمائة من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) بلغ 553 طالبا وطالبة، بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2022/ 2023، من أصل 10534 طالبا وطالبة يحق لهم التجسير.
وأشار إلى أن الجامعة وضعت إستراتيجيتها التي جاءت منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية، بهدف إصلاح منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته وتوفير فرص عمل للخريجين، من خلال استحداث وتطوير البرامج والخطط الدراسية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا ضمن فريق وطني يضم جميع الجهات المعنية، لإعادة هيكلة منظومة التعليم التقني في الأردن ومراجعة الإطار العام لبرامجه ومناهجه والتوسع في مسار التعليم التقني المهني، من خلال بناء شراكات حقيقية مع أصحاب العمل.-(بترا)



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