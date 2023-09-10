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ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة.. والكمامات تعود

9/10/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأحد، عن عودة استخدام الكمامات؛ وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه "على الرغم من أن عددا قليلا من الشركات أو المدارس لديها الاستعداد لإحياء القيود السابقة خلال السنوات الأولى من الوباء، فإن ما يحدث هو بمثابة تذكير، بأن الفيروس لا يزال قادرا على تعطيل العمل والتعليم".


وقال المدير التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا، للصحيفة، إن "بعض الموظفين لديه ارتدوا الكمامات بشكل طوعي، وبعضهم حصل على إجازة مرضية بسبب تعرض أحد أقاربه للإصابة، كما أبلغت الشركة موظفيها أن من يعاني من ضعف في المناعة بإمكانه العمل من المنزل".

وقال البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

وأعادت بعض المدارس في الولايات المتحدة، بحسب "وول ستريت جورنال"، فرض بعض القيود المؤقتة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب كوفيد.

يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ينصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد، بـ"ارتداء كمامات جيدة" في 7 بالمئة من المقاطعات التي يكون فيها معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد "متوسطا". وكالات






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