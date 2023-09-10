ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة.. والكمامات تعود

ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة.. والكمامات تعود
التاريخ
9/10/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأحد، عن عودة استخدام الكمامات؛ وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه "على الرغم من أن عددا قليلا من الشركات أو المدارس لديها الاستعداد لإحياء القيود السابقة خلال السنوات الأولى من الوباء، فإن ما يحدث هو بمثابة تذكير، بأن الفيروس لا يزال قادرا على تعطيل العمل والتعليم".
وقال المدير التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا، للصحيفة، إن "بعض الموظفين لديه ارتدوا الكمامات بشكل طوعي، وبعضهم حصل على إجازة مرضية بسبب تعرض أحد أقاربه للإصابة، كما أبلغت الشركة موظفيها أن من يعاني من ضعف في المناعة بإمكانه العمل من المنزل".
وقال البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.
وأعادت بعض المدارس في الولايات المتحدة، بحسب "وول ستريت جورنال"، فرض بعض القيود المؤقتة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب كوفيد.
يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ينصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد، بـ"ارتداء كمامات جيدة" في 7 بالمئة من المقاطعات التي يكون فيها معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد "متوسطا". وكالات
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