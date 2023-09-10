سجى فؤاد عبدالله الماضي

سجى فؤاد عبدالله الماضي
التاريخ
9/10/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال ماضي
الحاج سجى فؤاد عبدالله الماضي
( ابو عمر )
زوجته ندى جميل ديمتري
ووالد كل من زينة وعمر ومريم وسارة وابراهيم
وشقيق كل من نزار ويزيد ولينا ومي وطارق وليث
الذي وافته المنية في بريطانيا
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 11-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة العائلة في سحاب
تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاثنين والثلاثاء في دارة ال المصري - خلدا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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