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سجى فؤاد عبدالله الماضي

9/10/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال ماضي

الحاج سجى فؤاد عبدالله الماضي

( ابو عمر )

زوجته ندى جميل ديمتري

ووالد كل من زينة وعمر ومريم وسارة وابراهيم

وشقيق كل من نزار ويزيد ولينا ومي وطارق وليث

الذي وافته المنية في بريطانيا

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 11-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة العائلة في سحاب

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاثنين والثلاثاء في دارة ال المصري - خلدا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر




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