Monday, 11 September 2023 07:58 GMT

هل أتاك حديث الاستثمار؟

9/10/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لأننا محكومون بالأمل، فقد طوعت نفسي على أن يكون بعض من ذلك الأمل في القادم من المرحلة القادمة والمحددة في الصيف القادم.
كل ما يحدث من أحداث في المشهد السياسي الأردني هو إدارة وقت تحضيرا لمرحلة سياسية جديدة نسبيا ونوعيا، قد نخرج منها بصيغة جديدة للدولة ومؤسساتها الدستورية ولو بنسخة مخففة في البداية لكنها بداية لنسخ قد تتعاظم وتتراكم في خلق حياة حزبية تشريعية سياسية مختلفة عن كل ما عهدناه وتستعيد الدولة حينها عافيتها وحضورها.
ومن ذلك الأمل الذي نحيله توقعات في برلمانات قادمة أكثر جدية وفاعلية، ما يمكن أن يغير واقع الاستثمار وجذبه واستقطابه وتفعيله كواقع حال في الأردن، بعيدا عن كل الخطابات الإنشائية التي لا تتجاوز الحناجر بأحسن الأحوال.
تشريعات الاستثمار ليست عملية سهلة بالمطلق، فهي مرتبطة بالضرورة وعضويا مع تشريعات مختلفة كثيرة يجب تغييرها وتعديلها أو إعادة النظر فيها، وهذا يتطلب جهدا تشريعيا خارقا بين كل مؤسسات الدولة وبيوت الخبرة فيها كما بين خبرائها.
تشريعات الاستثمار أردنيا عليها أن تكون موجهة لتحقيق هدفين: المحافظة على الاستثمارات الموجودة والتي تفكر بالهروب والخروج من السوق، وكذلك عليها أن تسعى وبجدية لجلب الاستثمارات الجديدة وتحفيزها.
ومشكلتنا في الأردن مع كل جهود التشريع الموجهة للاستثمار والمستثمرين أن تلك التشريعات كانت تجيب على أسئلة "الحكومات" وضمن منطقها في الجباية بدلا من تفعيل "بعد النظر" والإجابة عن أسئلة المستثمرين وتقديم الإجابات لهم على شكل تشريعات حقيقية تجذبهم بدون مشقة.
هذا ببساطة يتطلب حوارا باتجاهين، بين الدولة "من خلال مؤسساتها المعنية والسيادية صاحبة القرار" من جهة، والمستثمرين – أينما كانوا- من جهة أخرى.
وأول خطوط الاستهداف هم حاملو رؤوس الأموال من الأردنيين والفلسطينيين ممن وظفوا أموالهم في الخارج وقد نفروا من استثمارها في الأردن، وأجزم من معرفة ولقاء كثيرين منهم أنهم يودون العيش وإدارة أموالهم في الأردن حيث لا يشعرون بالاغتراب "الشخصي" لكن بلادنا جارت عليهم ولم تكن كريمة في تشريعاتها.
الحاجة إلى الحوار مهمّة للإجابة عن أسئلة هؤلاء وغيرهم ممن يرغبون بحكم طبيعة رأس المال باستثمار رؤوس أموالهم، وهذا لا يمكن حصوله بدون حوار مفتوح يجيب عن أسئلتهم لتتحول إلى تشريعات، وإنهاء منطق "الجباية" كحلول سهلة لأسئلة الحكومات حول أزماتها.
منطق "الإعفاءات الجمركية" يجب ألا يكون منطقه تسهيلات في عملية الجباية، بل لا بد من اجتراح سلسلة منطقية مترابطة طويلة الأمد وعميقة مثل ربط الحوافز الاستثمارية مثلا بكمية تشغيل الأردنيين في المشاريع المطروحة، وهذا أحد الحلول لأكبر أزماتنا: البطالة.
هناك تشريعات تفضي إلى فتح قوانين وتشريعات جديدة وتغيير الموجود منها، فكثير من الاستثمارات بحاجة إلى أراض أغلبها يتبع الخزينة، مما يعني تشريعات تنظيمية حاسمة وواضحة في إدارة أراضي الخزينة قبل تقديمها للمستثمرين.
تشريعات تنظم توفير الطاقة للمشاريع (قيل إننا دولة مصدرة للكهرباء!)، أو توفير المياه للمشاريع الزراعية الاستثمارية الضخمة، والإجابة عن أسئلة الوفرة بوضوح.
تشريعات تعيد تنظيم العمل القضائي وتعمل على ترشيقه بما يخدم مصالح المتقاضين لا أن تجعلهم أسرى الوقت والازدحام فيه،(وهذا ينسحب على العمل المؤسساتي البيروقراطي أيضا).
الأردن بحاجة إلى حزمة بل مصفوفة تشريعات متوالية تضمن للمستثمر حقوقه وتوضح ما عليه من حقوق كذلك منذ لحظة دخوله المطار حتى تحريك رأس ماله في الأردن، وبدون تلك الحزمة الضخمة لا يمكن أن نكون جديين في "جذب الاستثمار وتشجيعه"، وكل حديثنا فيه ليس إلا مناجاة مع المرايا الصامتة.
وهذا- للأسف- لا يمكن تصوره في واقع الحال الراهن، من هنا يصبح الأمل معلقا على ما بعد الصيف المقبل، لعل وعسى..!



MENAFN10092023000072011014ID1107042280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث