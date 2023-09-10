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الأردن ومعركة هوية الفلسطيني

9/10/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ربما لا يتوقف الكثيرون عند أخبار تتردد منذ سنوات عن مؤتمرات دولية ولقاءات سياسية يكون الأردن محركا لها تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو جهد يتم مع دول العالم لمنع قتل هذه المنظمة الدولية وتوقف أعمالها وخدماتها التي تقدمها لضحايا الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة ومنها الأردن.
وقضية الأونروا مثل ملف المخيمات الفلسطينية التي يعمل الأردن على بقائها ليس لما تقدمه الوكالة من خدمات تعليم أو مساعدات أخرى بل لأنها عنوان من عناوين القضية الفلسطينية، وشاهد على وجود لاجئ ونازح واحتلال وقضية، فهذه الوكالة الدولية كانت هدفا لدول كبرى مثل الولايات المتحدة في فترة ترامب من خلال وقف المساهمة الأميركية المالية في تمويل خدماتها، وعمل الأردن بكل طاقته السياسية وعلاقاته مع إدارة بايدن لإلغاء القرار الأميركي، ويعمل مع دول أوروبية عديدة لإبقاء الوكالة تعمل، وهناك دائما سعي عبر تنظيم مؤتمرات دولية، آخرها سيكون بعد أيام لتوفير التمويل.
معركة "الأونروا" التي لا يتوقف عندها البعض، هي معركة الشواهد على ظلم الاحتلال ووجود حق للفلسطيني على أرضه على الاحتلال أن يدفعه، والتصدي الأردني لإبقاء هذه المنظمة الدولية جزءا من إيمان الأردن؛ بأن بقاء القضية الفلسطينية حاضرة جزء من خدمة الحق الفلسطيني، وأيضا، دعم للهوية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وحفاظ على المصالح الأردنية.
جوهر القضية ليس جمع تبرعات لإبقاء الأونروا حيّة تقدم الخدمات، بل بقاء عناوين القضية الفلسطينية، فالفلسطيني يجب أن يبقى فلسطينيا في مواجهة سياسات الاحتلال لجعل الفلسطيني حاملا لهوية وطنية وسياسية أخرى وحتى لو بقي يحمل عاطفة تجاه فلسطين أو حنينا لتراثه، فالاحتلال يراهن على أن تعاقب العقود سيجمّد هذا الحنين ويغرق الفلسطيني في مصالحه تحت هوية وطنية وسياسية أخرى في دول العالم.
الأردن يدرك أن جزءا من المعركة مع الاحتلال هو على عناوين القضية، وربما الأردن آخر المعاقل التي تدافع عن عناصر القضية في القدس والضفة والمقدسات وحق العودة، وجزء من الأدوات التمسك بالحق السياسي والوطني للفلسطينيين على أرضهم وليس في مكان آخر، وأيضا بقاء الأونروا تعمل، وبقاء المخيمات واللجوء عناوين وشواهد على وجود ظلم واحتلال وتشريد.
جزء من إستراتيجية الاحتلال المراهنة على مرور الزمن، وتذويب الفلسطيني في مجتمعات ودول أخرى، وإزالة كل عناوين القضية وعناصرها الكبرى، وتحويل القضية لدى أجيال من الفلسطينيين إلى صور أو تراث أو أشياء أخرى بعيدا عن جوهر القضية، ومعركتنا أن يبقى الفلسطيني فلسطينيا في مواجهة الاحتلال، وأن تبقى الشواهد على ظلم الاحتلال، وأن لا يكون الحق الفلسطيني إلا على أرض فلسطين.
معركة صعبة وطويلة تتجاوز الحالة السياسية، معركة يجب أن لا يتم تجاوزها من الفلسطيني أو العربي، لأنها في النهاية هي من ستحسم الصراع الكبير على هوية الأرض والمقدسات.
ربما لا تكون الظروف السياسية ولا تعامل بعض أهل القضية في صالح جوهر المعركة، لكن بقاء الرؤية واضحة، حتى ولو لدى البعض، كفيل بأن يجد فرصة في مرحلة لاحقة وظرف أفضل للعودة بالقضية إلى أصولها، فبقاء فلسطين للفلسطينيين يتطلب أن يبقى الفلسطيني فلسطينيا وأن تبقى عناوين القضية حاضرةً حتى لو كانت في حدّها الأدنى.



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