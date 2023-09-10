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حيوية تبعث على الارتياح!

9/10/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يستطيع المتابع للنشاطات والفعاليات الحزبية على امتداد المملكة أن يلمس حالة من التفاعل الإيجابي بين الأحزاب والنخب السياسية والتجمعات الشعبية وممثلي النقابات والقطاعات المختلفة، أما المطل على المشهد بصورة مباشرة فإنه يدرك أن أدبيات وشعارات الحوار قد تجاوزت خلال فترة قصيرة الأسئلة حول جدوى العمل الحزبي، ومدى النجاح الذي يمكن أن يحققه في الحياة السياسية الحديثة في ضوء قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.
لم يكن متوقعا هذا الانتقال السريع من مرحلة التساؤلات والشكوك إلى مرحلة النقاش الموضوعي والحوار القائم على توضيح وفهم الإستراتيجيات بما تتضمنه من رسائل ورؤى وغايات وأهداف، وبرامج تحاكي كل قطاعات الدولة، وقضايا المرأة والشباب، وتتعمق لتصل إلى الخوض في ملامح البرنامج الانتخابي الحزبي استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية العام القادم!
في الحوارات العديدة والمكثفة التي انعقدت في مختلف مدن وقرى ومخيمات المملكة تركزت النقاط الأساسية على جدية التوجه الذي يرعاه ويصونه جلالة الملك، والتأكيد على أن عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي بمثابة مشروع الدولة التي تدخل إلى مئوية ثانية من عمرها وفق منظومة متكاملة تضمن قدرتها على مقارعة التحديات الناجمة عن فشل بعض السياسيات المحلية، وعن الانعكاس السلبي للأزمات الإقليمية والدولية، وجميعها ضغطت على اقتصاده، وضاعفت من نفقاته للحفاظ على أمنه الداخلي والخارجي.
من الطبيعي أن تتواصل الأحزاب مع المجتمع لتطرح أفكارها ومنهجها السياسي والبرامجي من أجل أن تستقطب المزيد من الأعضاء، ومن الواضح أنها تسجل نجاحات في هذا المجال، لكن تلك الحيوية التي تبعث على الارتياح تشير إلى أن البيئة السياسية الأردنية آخذة في التوسع والنماء، ولا شك أن الصراحة التي يتحدث بها الجميع تدل كذلك على تطور في لغة الديمقراطية وأدبياتها بعيدا عن المجاملة، وبعيدا عن التجريح، وأقرب ما تكون إلى الكياسة والاحترام الذي يقتضيه حوار وطني من هذا النوع.
اللقاءات التي جرت بين الأحزاب وقطاعات محددة مثل المعلمين وطلبة الجامعات والمرأة والشباب ورجال الأعمال والإعلاميين والمثقفين وغيرهم كانت أكثر اقترابا من قضايا تمس تلك القطاعات ومشكلاتها من ناحية، وأكثر عمقا في كيفية صياغة تطلعاتها من خلال العمل الحزبي، وفي الحقيقة أن هذا المدخل في العلاقة بين الأحزاب والنقابات والاتحادات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني أتى مبكرا سواء على المستوى الزمني أو الفكري.
هذه مجرد التقاطات لبدايات واعدة، ولا تجوز المبالغة في وصفها أكثر من ذلك، لكنها لم تكن متوقعة في هذه المرحلة، أي مرحلة التشكيل والتكوين والتنظيم التي تتطلب جهودا عظيمة حتى تكتمل عناصر الحزب ليصبح كيانا قائما وحاضرا في المشهد السياسي الجديد، وهذا الواقع يزيد من مسؤولية الأحزاب في تحديد اتجاهاتها، والحرص على عقد شراكة وطنية متينة مع تلك القطاعات لتصب في صالح مشروعنا السياسي، وفي تحقيق وتعميق المصلحة العليا للدولة بكل معانيها وأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.



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