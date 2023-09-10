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متلازمة الأدب والطب

9/10/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لماذا يتجه بعض الأطباء إلى الكتابة الأدبية؟
أو لماذا تسلك بعض البراعم الأدبية الواعدة دروب الطب؟
وهل هذا السؤال مقصور على مجال الطب؟ أم أنه ينطبق بالقدر ذاته على الهندسة والفيزياء وغيرها مما نصطلح عليه تعسفاً بالتخصصات العلمية، في مقابل التخصصات الأدبية.
راودني هذا السؤال أكثر من مرة، فأنا من جيل تفتح عقله ووجدانه في وقت برز فيه مشروع "العلم والإيمان" للدكتور الطبيب مصطفى محمود، والذي لقي قبولا واسعا على امتداد الوطن العربي -الذي كان موحدا ثقافيا حينها-، وكان الدكتور مصطفى محمود غزير الإنتاج في العلم والأدب والفلسفة، وشكل مصدرا مهما للثقافة عندي وعند الكثيرين من أترابي.
وفي فترة مبكرة أيضا تعرفت إلى أدب الطبيب السوري عبد السلام العجيلي، ورواياته الجميلة، حيث عده بعضهم مؤسس الرواية السورية، وإن كنت لم الحظ فارقا منهجيا بين الرواية السورية وغيرها من الإبداع العربي في تلك الحقبة على الأقل، كيف وطبيبنا العجيلي قد قاتل في فلسطين، وهو مؤلف "فلسطينيات"، "نبوءات الشيخ سليمان".
ومن الأدب الجميل الذي كان رائجا حينها كانت أعمال الطبيب المصري الملتزم نجيب الكيلاني، والكيلاني غزير الإنتاج، واسع الثقافة، ومتعدد الاهتمامات، وصفه نجيب محفوظ بـ"منظر الأدب الإسلامي"، فقد جمع بين العمل الروائي، والنقد الأدبي، والشعر. وبالرغم من أن مؤلفاته طافت الآفاق، الاّ انه مثل كثيرين غيره، لم يلق الاهتمام الكافي من قبل النقاد أو السلطات الثقافية.
وعندما تيسر لي الاطلاع على الأدب الروسي –وقد سلكت طريق الطب بخطواته الأولى -، وجدتني أولع بقصص الطبيب أنطون تشيخوف القصيرة، والذي أيضا جمع الطب إلى الأدب، وبرع كثيرا، وأنتج غزيرا.
وقبلهم كان شاعر الأطلال إبراهيم ناجي وأحمد زكي أبو شادي من أعمدة الشعر العربي في القرن التاسع عشر. ولا أهدف هنا إلى تعداد الأطباء الأدباء ولكنني اكتفيت بذكر من عرفت منهم من خلال إنتاجهم، فلربما أغفلت من لا يجوز إغفاله.
ويظهر اليوم اسم الطبيب المصري علاء الأسواني كأحد أهم الأدباء في مصر والعالم العربي، وكذلك الطبيب والكاتب المصري أيضا أحمد خالد توفيق، والذي كانت وفاته المبكرة موضع اهتمام الرأي العام في مصر، خصوصا ما أظهرته جنازة الراحل من شعبية كبيرة تمتع بها الكاتب عند جيل الشباب -الذي لا يعرف عنه الاهتمام بالكتب والكتاب-، وبالمناسبة فقد حاول أحمد خالد توفيق الإجابة على سؤال العلاقة بين الطبيب والأديب، وعبّر عن ذلك بأسلوب الطبيب الساخر من خلال ما أسماه "متلازمة الأدب والطب" فكتب: "يرى الطبيب أصحاب النفوذ يموتون من دون نفوذهم، والأثرياء يتوسلون من أجل الحياة يوما آخر، والفقراء الذين يبدو لهم الموت حلا معقولا للخلاص.. يرى وجه الفتاة غير المتزوجة التي يخبرونها أنها حامل، ووجه الزوج الذي يخبرونه أن أيام زوجته معدودة، ويرى أمين الشرطة السابق الذي يعلق الكاسكيت على الفراش ليؤكد سلطته ويحكم العنبر. يرى وجه الشاب المفعم بالحياة الذي وجدوا بفحص إشعاعي عابر ورما سرطانيا في كبده. يرى الطبيب كل شيء .. وهكذا يولد السؤال الأهم: كيف لا يصير من رأى هذا كله أديبا؟"



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