القبضة الصغيرة تستعد للعربية
التاريخ
9/10/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال (مواليد 2006) اليوم، المرحلة الثانية من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ24 من نوفمبر المقبل.
وستتضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات إقامة تجمعات أسبوعية بواقع يومين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع، على أن يتم بعدها إقامة معسكر خارجي في الكويت خلال الفترة من الـ28 من سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وسيتضمن المعسكر الخارجي إقامة مباراتين وديتين مع منتخب الكويت، على أن تعود بعد ذلك البعثة إلى المملكة وتستمر بالتجمعات الأسبوعية حتى نهاية أكتوبر، ومن ثم يبدؤون المرحلة الثالثة والأخيرة بإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من الأول وحتى منتصف نوفمبر المقبل، قبل التوجه إلى تونس محط إقامة البطولة العربية.
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