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القبضة الصغيرة تستعد للعربية

9/10/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال (مواليد 2006) اليوم، المرحلة الثانية من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ24 من نوفمبر المقبل.
وستتضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات إقامة تجمعات أسبوعية بواقع يومين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع، على أن يتم بعدها إقامة معسكر خارجي في الكويت خلال الفترة من الـ28 من سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وسيتضمن المعسكر الخارجي إقامة مباراتين وديتين مع منتخب الكويت، على أن تعود بعد ذلك البعثة إلى المملكة وتستمر بالتجمعات الأسبوعية حتى نهاية أكتوبر، ومن ثم يبدؤون المرحلة الثالثة والأخيرة بإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من الأول وحتى منتصف نوفمبر المقبل، قبل التوجه إلى تونس محط إقامة البطولة العربية.

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