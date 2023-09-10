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مدير عام فرع زراعة عسير ونائبه يبدآن مهام عملهما - جريدة الوطن السعودية

9/10/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدير عام فرع وزارة البيئة و المياه والزراعة في منطقة عسير، المهندس أحمد آل مجثل، ونائبه المهندس علي بن سيف القحطاني، مهامهما في إدارة الفرع الذي يتبع له 32 مكتبا ووحدة.
ويحمل المهندس أحمد محمد آل مجثل درجة الماجستير في الهندسة البيئية، وتقلد العديد من المناصب القيادية والإدارية والتشغيلية في شركة المياه الوطنية ووزارة البيئة، وهو عضو في عدد من الجمعيات الهندسية والبيئية. كما حصل على عديد الدورات التأهيلية الداخلية والخارجية، وله عدد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة في مجال البيئة والمياه والزراعة.
كما يحمل نائب مدير عام الفرع، المهندس علي بن سيف القحطاني، شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وماجستير إدارة أعمال، وعمل في عدة مناصب قيادية، منها وكيل أمين منطقة عسير لشؤون البلديات، ومدير إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وكبير المهندسين المدنيين بالأمانة ووزارة البيئة في عسير، بالإضافة لحصوله على عديد الدورات التأهيلية المهمة في الإدارة والهندسة.
وقد قادت عدة أسماء الفرع كمديرين عامين، منهم مبارك المطلقة، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، والمهندس فيصل زياد، والمهندس غانم الجذعان، والمهندس عبدالله الويمني، وتكليف محمد أحمد محسن. وأخيرا، تم تعيين المهندس أحمد آل مجثل مديرا عاما.

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