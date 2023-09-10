مدير عام فرع زراعة عسير ونائبه يبدآن مهام عملهما - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/10/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدير عام فرع وزارة البيئة و المياه والزراعة في منطقة عسير، المهندس أحمد آل مجثل، ونائبه المهندس علي بن سيف القحطاني، مهامهما في إدارة الفرع الذي يتبع له 32 مكتبا ووحدة.
ويحمل المهندس أحمد محمد آل مجثل درجة الماجستير في الهندسة البيئية، وتقلد العديد من المناصب القيادية والإدارية والتشغيلية في شركة المياه الوطنية ووزارة البيئة، وهو عضو في عدد من الجمعيات الهندسية والبيئية. كما حصل على عديد الدورات التأهيلية الداخلية والخارجية، وله عدد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة في مجال البيئة والمياه والزراعة.
كما يحمل نائب مدير عام الفرع، المهندس علي بن سيف القحطاني، شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وماجستير إدارة أعمال، وعمل في عدة مناصب قيادية، منها وكيل أمين منطقة عسير لشؤون البلديات، ومدير إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وكبير المهندسين المدنيين بالأمانة ووزارة البيئة في عسير، بالإضافة لحصوله على عديد الدورات التأهيلية المهمة في الإدارة والهندسة.
وقد قادت عدة أسماء الفرع كمديرين عامين، منهم مبارك المطلقة، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، والمهندس فيصل زياد، والمهندس غانم الجذعان، والمهندس عبدالله الويمني، وتكليف محمد أحمد محسن. وأخيرا، تم تعيين المهندس أحمد آل مجثل مديرا عاما.
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