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حضاري الشقيق إنجاز بطيء وملاعب مهملة

9/10/2023 11:17:15 PM

(MENAFN- Al Watan) تأخر إنجاز مشروع المركز الحضاري الذي أعلنت عنه بلدية الشقيق شمال منطقة جازان، كما خرجت جميع الملاعب البلدية عن الخدمة لإهمالها، وتحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، فضلا عن الحاجة لإنشاء ملعب نموذجي يخدم مدينة وقرى الشقيق.
من جانبه، أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام ببلدية الشقيق محمد مزعبلي لـ((الوطن)) أن نسبة إنجاز مشروع المركز الحضاري وصلت إلى 84%، أما بخصوص صيانة الملاعب البلدية فهي تحت الدراسة.
نقلة نوعية
في جولة ميدانية على المركز الحضاري والملاعب البلدية، أوضح عدد من الأهالي لـ((الوطن))، أن المركز الحضاري كان الحلم المنتظر واستبشرنا عندما أعلنت عن إنشائه البلدية منذ عدة أعوام، إذ يضم العديد من المرافق تتناسب مع ما تشهده الشقيق من حراك سياحي وثقافي، بالإضافة إلى أنه سيقدم خدمات كبيرة للمجتمع، وسيكون نقلة نوعية لمشاريع الشقيق، معربين عن أسفهم لبطء وتأخير إنجاز المشروع.
إعادة تأهيل
قال أهالي: للأسف الشديد فإن وضع الملاعب البلدية سيئ للغاية، وأصبحت غير صالحة لممارسة الرياضة، فضلا عن التشوه البصري فهي تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد، خاصة وأن موقعها على البحر وهي أول ما يقع نظر السائح والزائر عليه فلابد أن تكون جاذبة، وكذلك حاجة شباب الشقيق لاستخدامها باعتبارها المتنفس الوحيد لهم، وخروجها عن الخدمة حرمهم من هواياتهم.

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