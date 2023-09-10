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جميعة وسم توعي أهالي المصابين بمرض التصلب المتعدد

9/10/2023 11:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن سلسلة البرامج التوعوية بمرض التصلب المتعدد، نظمت جمعية وسم لقاء "نحن معك" وذلك بهدف توعية أهالي مصابي التصلب المتعدد. أُقيم اللقاء في مقهى مجالس المقام، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.
وشارك في اللقاء مجموعة متميزة من الأطباء والأخصائيين الذين يعملون في المجال الصحي.
بدأ اللقاء استشاري المخ والأعصاب دكتور حسام يونس حيث تناول التعريف بمرض التصلب المتعدد والتطورات العلاجية، في حين تحدث استشاري الطب النفسي د. علي زائري عن أهمية الدعم النفسي والأسري لمريض التصلب المتعدد من منظور العلاج النفسي.
وفي جانب آخر تطرق المدير الطبي المساعد لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الأستاذ عائض الشمراني إلى كيفية إجراء الإسعافات الأولية السليمة لمريض التصلب المتعدد.
وأُختتم اللقاء مع أهالي المصابين بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع المرضى وتعاملهم مع التصلب المتعدد.
من جهتها، وجهت المدير التنفيذي بجمعية وسم للتصلب المتعدد هبه الزهراني كلمة شددت فيها على أن من أهم أهداف الجمعية هي تعايش المصاب مع المرض وسيتحقق هذا الهدف عند وصول أهالي المصابين للوعي الكامل بما يمر به المريض. كما أعربت عن امتنانها للمتحدثين والمشاركين على جهودهم المستمرة في التوعية بهذا المرض.
ويأتي هذا اللقاء التوعوي في إطار جهود جمعية وسم المستمرة لرفع الوعي بمرض التصلب المتعدد وتحسين رعاية المرضى.

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