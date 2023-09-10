جميعة وسم توعي أهالي المصابين بمرض التصلب المتعدد

جميعة وسم توعي أهالي المصابين بمرض التصلب المتعدد
التاريخ
9/10/2023 11:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن سلسلة البرامج التوعوية بمرض التصلب المتعدد، نظمت جمعية وسم لقاء "نحن معك" وذلك بهدف توعية أهالي مصابي التصلب المتعدد. أُقيم اللقاء في مقهى مجالس المقام، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.
وشارك في اللقاء مجموعة متميزة من الأطباء والأخصائيين الذين يعملون في المجال الصحي.
بدأ اللقاء استشاري المخ والأعصاب دكتور حسام يونس حيث تناول التعريف بمرض التصلب المتعدد والتطورات العلاجية، في حين تحدث استشاري الطب النفسي د. علي زائري عن أهمية الدعم النفسي والأسري لمريض التصلب المتعدد من منظور العلاج النفسي.
وفي جانب آخر تطرق المدير الطبي المساعد لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الأستاذ عائض الشمراني إلى كيفية إجراء الإسعافات الأولية السليمة لمريض التصلب المتعدد.
وأُختتم اللقاء مع أهالي المصابين بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع المرضى وتعاملهم مع التصلب المتعدد.
من جهتها، وجهت المدير التنفيذي بجمعية وسم للتصلب المتعدد هبه الزهراني كلمة شددت فيها على أن من أهم أهداف الجمعية هي تعايش المصاب مع المرض وسيتحقق هذا الهدف عند وصول أهالي المصابين للوعي الكامل بما يمر به المريض. كما أعربت عن امتنانها للمتحدثين والمشاركين على جهودهم المستمرة في التوعية بهذا المرض.
ويأتي هذا اللقاء التوعوي في إطار جهود جمعية وسم المستمرة لرفع الوعي بمرض التصلب المتعدد وتحسين رعاية المرضى.
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