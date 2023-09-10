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الجانب الثقافي للقوانين

9/10/2023 11:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) القوانين هي نتاج الثقافة. إنها تعكس قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع الذي نشأت فيه. ويمكن رؤية الجانب الثقافي للقوانين بعدة طرق، منها:
محتوى القوانين: غالبًا ما تعكس قوانين المجتمع القيم الثقافية السائدة. لذا من المرجح أن يكون لدى المجتمع الذي يقدر المساواة قوانين تحظر التمييز ومثالها أنظمة ولوائح وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.
إنفاذ القوانين: يمكن أيضًا أن تتأثر الطريقة التي يتم بها إنفاذ القوانين بالثقافة. لذا ففي الغالب أن يكون للمجتمع الذي يقدر الوساطة والمصالحة نهجًا مختلفًا في تطبيق القانون مقارنة بالمجتمع الذي يقدر العقاب ومثالها أنظمة وزارة العدل في الصلح العدلي وكذلك الصلح الجزائي في النيابة العامة بالمملكة.
تفسير القوانين: يمكن تفسير معنى القوانين بشكل مختلف حسب السياق الثقافي. لهذا قد يختلف ما يشكل محاكمة عادلة من ثقافة إلى أخرى.
الامتثال للقوانين: مدى امتثال الناس للقوانين يمكن أن يتأثر أيضًا بالثقافة. عندئذ يتمتع المجتمع الذي يتمتع بالانتماء القوي للحس المجتمعي بمستويات أعلى من الامتثال للقوانين مقارنة بالمجتمع الأكثر فردية.
وفي السنوات الأخيرة، كان هناك وعي متزايد بالحاجة إلى أخذ العوامل الثقافية في الاعتبار عند تفسير القوانين وإنفاذها. في الولايات المتحدة، كان هناك عدد من الحالات التي أخذت فيها المحاكم في الاعتبار المعتقدات الثقافية للأمريكيين الأصليين عند تفسير القوانين المتعلقة باستخدام الأراضي، ولدينا في السعودية المحاكم الجعفرية في القطيف وغيرها تفهما لأوضاع المذاهب الدينية الأخرى بل إنه من حق الشيعي الاختيار بين المحكمة الجعفرية والمحكمة السنية ولا تثريب عليه في ذلك.
الجانب الثقافي المتعلق بالقوانين هو قضية معقدة ومهمة. ومن خلال فهم العوامل الثقافية التي يمكن أن تؤثر على القانون، وعندها يمكننا ضمان أن القوانين عادلة ومنصفة للجميع.

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