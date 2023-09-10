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قيود العقل وتحديات الإبداع

9/10/2023 11:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يتساءل الكثير لماذا كل الإبداع والاختراعات والتكنولوجيا تأتي من الغرب ولماذا لا يكون للعرب والمسلمين قدرة على مواكبة هذه الطفرات في العلم والتكنولوجيا؟ وربما يعود السبب إلى افتقار مجتمعاتنا إلى القدرة على الاندماج في العالم الجديد بسبب محدودية المعرفة، وربما بسبب الإرث الثقافي والقيمي الذي نؤمن به ونرفض التخلي عنه. إن قدرة المجتمعات العربية على مواكبة التغييرات التاريخية والجغرافية هي علاقة تعاني من خلل، وهذا الخلل قد أثر سلبًا على عواطفنا وعقولنا وجعلنا نعيش بعقلنا القديم بينما نلبس الثياب الحديثة. إن قدرتنا على الاندماج مع كل التحديات والأسئلة الحديثة تتم من خلال إجابات متكررة وقديمة. إننا نعيش عصرنا الحالي ونحن نمتهن التقليد ولم نطلق لتلك العقول عنانها لتبحث وتجرب. ما زلنا نتمسك بالنقل ونتجنب فكرة العقل وربما أسهم هذا في عدم قدرتنا على مواكبة التحديات والخروج من عباءة استنساخ الموروث والتقليد إلى أفق التجارب والإبداع. وتقع المسؤولية الكبرى على المؤسسات التعليمية والثقافية والتي ما زالت تعاني من عجز تقني وشلل فكري في مواكبة الجديد. إننا نحتاج إلى استثارة عقول الأطفال والطلبة لتكون قادرة على مواكبة وملامسة إبداعات الحاضر والمستقبل، وهذا يتطلب تحرير المدارس والجامعات من القيود التعليمية القديمة والتخلص من الإطار التقليدي للتعليم. إن التعليم الحالي يجب أن يكون مواكبًا لضرورات الزمان والمكان، وكلما كانت تلك الفجوة موجودة فستطل قدرتنا على الإبداع محدودة وستظل أفكارنا مشوهة. إن اعتمادنا على النقل والحفظ جعلنا متحفظين في كل شيء حتى في عواطفنا، فالإنسان العربي لا يتحرك وفق أحلامه وأفكاره وطموحاته ولكنه يتحرك ضمن هالة تاريخية وموروث منقول لا يستطيع التخلص منه أو التحرر. إن المؤسسات التعليمية والثقافية ما زالت تفتقد إلى الوسائل الحديثة للتخلص من العقبات وبناء الإنسان بشكل مثالي وتخليصه من كل العوائق والتحديات. إن التعليم مهم جدًا في تكوين الشخصية وفي صنع الصورة الإيجابية وفي بناء العقل الداخلي ليكون قادرًا على تبني السلوك والنهج الإبداعي.الفجوة التي نعيشها في عصرنا الحالي تحتم ردم تلك الفجوة وجعل التغيير مطلبًا وعقيدة والتخلص من كل القيود والروتين والتكرار. فالتعليم الحالي بحاجة ماسة إلى الانتقال من الأسلوب السردي والتاريخي والتقليدي إلى أسلوب يعتمد على تنمية المورد البشري وتغذية العقل وإطلاق المجال للأفكار والإبداع والتحدي. في النهج الرباني وفي قصة النبي إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء كانت رسالتهم في مخاطبة العقل، وإيضاح مدى عجزه في فهم الأمور وتفسيرها، والدعوة للتخلص من الموروث الخاطئ الذي يقيد تلك العقول (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين). وأخيرًا لقد حان الوقت لتغذية تلك العقول الصغيرة بالمدارس بحقيقة الوعي اللا متناهي وإمكانية معرفة كل أسرار الحياة والقدرة على مواجهة كل التحديات، فالعقل البشري يجب أن يكون هو الموجه والمتحكم والمستقل والمتحرر بدلًا من أن يكون مقيدًا بمنقول ومحاصرًا بحفظ معلومات متكررة.

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