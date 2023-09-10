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التسلط الوظيفي

9/10/2023 11:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) للعمل أهمية كبرى في حياة الإنسان فإضافة إلى أنه مورد ((مادي)) لتنمية الإنسان وتلبية احتياجاته، هو أيضًا مورد ((معنوي)) يغذي تقدير النفس واعتزازها ورضاها عما تعمل. وبحسب هرم ((ماسلو)) المصنف لحاجات الإنسان النفسية تأتي الحاجة (للتقدير والاعتزاز) كمرحلة سابقة لما قبل تحقيق الذات في رأس الهرم، وكمرحلة لاحقة للحاجات الاجتماعية والفسيولوجية والأمان، ما يعني أن الخلل في هذه الحاجات يؤثر في نفسية الإنسان، ولكن ماذا لو كان الإخلال بالجانب المعنوي والنفسي يأتي بشكل متعمد ومخطط له!
يأتي الكثيرون للعمل محملين بالشغف، بالفكر، بالإبداع، ولكن بعد سنوات قليلة تتغير بهم الحال ليصبحوا محملين بالملل وبطاقة سلبية تجاه ما يقومون به من أعمال، وجراء ذلك التغيير يزداد تعسف الإدارات لضبط سلوك الموظفين، ويزداد إهمالهم في تجاوز الدوافع والأسباب التي أدت بالموظف للوصول لهذه المرحلة. مرحلة تغليب الجانب المادي على الجانب المعنوي، واللعب على إيجاد خلل وفجوة تقتل وتشل الإبداع والانتماء والحماس والبحث عن الإنجاز.
لا أتحدث عن الأنظمة أو اللوائح التنفيذية وميلها (لميكنة الإنسان)، أي تحويلها الإنسان إلى آلة، ولا عن العكس (أنسنة الآلة) واستبدالها الإنسان بالآلة، فنحن ما زلنا نعاني من مخلفات مرحلة ما زالت نافذة ومازالت تدافع عن عبثها (بالقهر والتسلط الوظيفي).
التسلط الذي أعنيه هو الوصول إلى سلطة ما بغير وجه حق، حتى وإن تحول راعيها فيما بعد إلى أن يعمل بحق (بعدل) كأن يعمل فني بصريات مديرًا لأطباء عيون، أو كأن يعمل موجه أو إداري تربوي بخبرة متواضعة لكنها أدنى من خبرة واختصاص الموجهين أو الموظفين. ثم يأتي بعد هذا الاغتصاب الوظيفي، ائتلاف اجتماعي وفكري مع بعض الموظفين في بيئة العمل، ولأن التسلط الذي قد يصل حد الاستبداد، فعل لا يكون إلا بفاعل ألا وهي الشخصية ذاتها والتي بدأت تتصرف، كمتسلط في ظل أنظمة العمل لدينا، شخصية متسلطة حصلت على جرعة زائدة من فيتامين (و) الوظيفي الذي يبدأ يتغلغل فيما بعد لتكوين طبقة من الموظفين تحميها وتمدحها وتنفذ قراراتها الوهمية لإرضاخ الجميع. يعمل أيضًا التسلط الوظيفي في بيئة العمل المنفرة على خلق صراعات وهمية وأخطاء غير موجودة للنيل من الكفاءات أو تصفية الحسابات أو تصعيد لدائرته الاجتماعية والفكرية المقربة أو جميع ما سبق بادعاء أنه محارب أو نزيه أو محسود... إلخ
هذه الصراعات التي تحدثها هذه الفئة في بيئة العمل، كفيلة بأن تطوع حتى أعلى الجهات وأكثرها نفوذًا في محيط العمل قائدًا كان أو مشرفًا أو رئيسًا، لمصيدة الابتزاز المهني، بلعبة تصيد الأخطاء والتشكيك وتحريض الموظفين، ثم امتلاك المواقف باستسلام الإدارة وتصعيد التسلط. استسلام يبدأ من إنكار التحيز والتصيد للتسلط الوظيفي بهدف الدفاع عن الضعف الذي وصل إليه، بعد خضوعه الطويل لكم من الممارسات التي ابتزت مهنيته واخضعته. وللمعلومية قد ينشط سلوك التسلط الوظيفي وسط أكثر الإدارات نزاهة وإنسانية ويشيطنها ثم يصعد على أكتافها..
هذا النزاع على (السلطة الإدارية) وفرض الهيمنة الشخصية بين أطرافها، والبحث عن ثغرات خلف الآخر، كفيل بقتل همة جميع الموظفين في هذه الدائرة ونشر السلبية فيها، وحقيقة لا أستغرب عدم تطور الشخصية الإدارية في بعض القطاعات، وهي بالأصل لا تمتلك مبادئ إدارية علمية ولا تؤمن إلا بمبادئها الفكرية والاجتماعية، ولا تدير العمل إلا بمنظورها المتخلف والرجعي.
أتمنى رؤية تصحيح لهذا الوضع في الفارق التعليمي بين المديرين والموظفين، والذي باستمراره تتحول بيئة العمل إلى بيئة طاردة للإنتاج والإبداع، وأن يعالج التسلط الوظيفي على الأقل، باستحداث لجنة للنظر في التجاوزات الإدارية بحق الموظفين، وأن تفرض رقابة ومتابعة ترتبط بمبادرات وبرامج رؤية 2030 لتحقيق الجودة في بيئة العمل.

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