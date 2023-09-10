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موجات بروباغندا موحدة ضد السعودية

9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) موجة موحّدة تمتد خيوطها من راعي الأكاديميات الإلكترونية أحمد السيد، إلى إياد القنيبي تلميذ التكفيري المتطرّف أبي محمد المقدسي، إلى السجين المغربي السابق على قضايا الإرهاب الحسن الكتاني، وتلاميذ الإخواني القرضاوي فيما يسمى (الاتحاد العالمي) من الددو، والصغير، وأمثالهما، كلهم اجتمعوا في وقت واحد، على موضوع واحد، والهدف مهاجمة السعودية! سبق وأن نبهت على أنَّ تلك الأكاديميات التي يرعاها السيد حواضن أيدلوجية للمتطرفين، وكان حينها يلمز بلسان جف ريقه رعبًا، لكنه اليوم يتحوّل إلى صيغة أوضح، موضحًا ما يريده من الأكاديميات التي يرعاها، وما الذي يوجه متابعيه إليه، ومثله من يشاركونه اليوم في الحملة، فالجميع يعلم أن (الاتحاد) الإخواني أوجب انتخاب أردوغان، إنهم يشكّلون موجة واحدة دعائية ضد الوطن، لكن لماذا اختاروا هذا التوقيت؟ فليس المذكورون سوى أرقام في أوراق اللعب على النفوذ.
تتحدّث أحدث التقارير عن إنجازات السعودية في (2022)، إذ كانت السعودية الأسرع نموًا في الاقتصاد من بين دول مجموعة العشرين، ومعدّل البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى تاريخي، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بتضخّم منخفض، بل هو في تراجع، من يعلم هذا سيتوقع أنه لن يكون لهذه الإنجازات صدى إيجابي عند من تؤذيهم هذه الأخبار، وهم يشاهدون خط البيانات لصالح السعودية، ويرون أنَّ جهودهم التي بذلت ضدها في السابق تتبعثر، فتبدأ الصرخات على هيئة اعتراضات متنوعة، لإثبات جدية تلك الحسابات في التبعية، والعمل ضد السعودية، وأنَّها لم تقصّر في عملها المطلوب منها.
ويذكر الجميع خطباء الجمعة من جماعة الإخوان حين حوّلوا منابر الجمعة إلى صالون تعليق رياضي، وكانت تلك الخطب مسبوقة دومًا بمقالات الجارديان البريطانية التي آثرت تسمية الاستثمار السعودي في الرياضة للتنفير: بالغسيل الرياضي، ولا يهمني هنا التعرّض للجارديان، بقدر تسجيل ملاحظة ساخرة على خطب جماعة الإخوان للجمعة، إذ كانت مادتها معدّة من مقالات الجارديان في منتصف الأسبوع قبلَ إلقائهم لها وتطعيمها بنغمة دينية متكلّفة، الأمر شبيه بما نشهده اليوم من موجات جديدة، في مضمونها السعي إلى مهاجمة الاقتصاد السعودي المتسارع في الصعود.
هؤلاء الذين يهاجمون السعودية اليوم، كانوا بالأمس القريب يقدّمون تحليلاتهم وحجر زاويتها التقدّم الاقتصادي، كم مرة واجهوا أي اعتراض أخلاقي لحدث في تركيا بأنَّ أردوغان رجل حكيم جدًا، وأنه انتشل الاقتصاد التركي، وأنه يتقدّم، في وقت سعت فيه تركيا لأن تستثمر كل شيء لرفع اقتصادها ومنه السياحي بشكل خاص، وعلى هذا قدّم دعاة الإخوان التسويغ الشرعي إن لم يكن للمحافظة على الدعاية لتركيا، فللسعي لمنع كشف حقيقة ما يحدث على أرض الواقع فيها، فكانوا يقدمون الأخلاقيات قربانًا على مذبح الاقتصاد التركي، فأهم شيء عندهم أن يكون الاقتصاد يتقدّم!
هؤلاء أنفسهم هم الذين يهاجمون السعودية اليوم لا يهمهم صحة الخبر، بل يقرؤونه وفق سؤال: هل يكفي لصيغة تهاجم السعودية، هذا هو الضابط الوحيد لما ينشرونه، حتى ولو كان في الخبر أنَّ الجهات المنظمة أوقفت الأمر، أو تابعت الأمر، فهو لا يعني لهم أي شيء، لذا يقتطعونه، مصرّين على توجيه أي اتهام، بلغة -يفترض- أن يكون عفا عليها الزمن، وهي اللغة التي تؤكد مسؤوليتهم المباشرة عن الإرهاب، فلا يستطيعون أن يعبروا عن اعتراض واحد لهم دون لغة التكفير، والتخوين، كيف يمكنهم هذا والإرهاب إنما هو تطبيق عمليّ فحسب لما بثوه في أدبياتهم.
على أنَّ هذه الطريقة باتت مكشوفة بين السعوديين، والعقلاء بشكل عام، فهذا الذي يهاجم السعودية اليوم، منضمًا إلى موجة بروباغندا معادية، ما موقفه قبل هذه الموجة؟ قبل هذا الخبر الذي ينقله؟ قبل المسوغات التي يسوقها؟ هو ضد السعودية، كان ولا يزال، وسيبقى لسبب وحيد، أنَّه فاقد لقراره الشخصي، فليس الأمر موقفًا -حتى ولو كان أشدَّ المواقف تشددًا- لو كان كذلك لأمكن حجاجه، والأخذ والرد معه، لكنَّه رهن نفسه بقرار الممتعضين من أي تقدّم سعودي، ويزيد الأمر وضوحًا أنَّ هؤلاء أنفسهم إن تقارب ممولهم مع السعودية، لا يعيبون عليه شيئًا وهم الذين تعبوا في تشويه حقيقة السعودية، فيعلم موقف هؤلاء مسبقًا لا بمعيار ديني، أو أخلاقي، بل بالنظر إلى الموقف السياسي لجماعة الإخوان، وفق تحالفاتها السياسية، فهذه هي البوصلة الوحيدة لهم!

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