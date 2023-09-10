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التطبيع مشكلة أمريكية إسرائيلية

9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) التطبيع مع إسرائيل لا يبدو الشغل الشاغل للإدارة السعودية، على عكس ما هو بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية التي أقامت ورشة تعمل بلا انقطاع بين مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، وتخوض نقاشًا محمومًا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وفريقه، ثم ترسل موفدين إلى الرياض للبحث في أي ((تقدّم)) يطرأ على السيناريوات المطروحة لـ((الاتفاق الكبير))، أو ((الصفقة الكبرى)) كما يُسمّى. وقد استهلكت واشنطن وقتًا طويلًا قبل أن تتوصّل إلى تصوّر شامل لهذا الاتفاق بجوانبه المتعددة: تطوير نمط التحالف بين السعودية والولايات المتحدة، أسس التطبيع السعودي- الإسرائيلي، وإنجاز اختراقٍ ما في الجمود المسيطر على المسألة الفلسطينية.
لكن يُفهم من تحليل المعلومات القليلة عن الاتصالات الجارية أن ثمّة قبولًا في واشنطن، وهذا نادرٌ أمريكيًا، بمعقولية المفاهيم التي حدّدتها السعودية للذهاب إلى التطبيع طالما أنه أصبح ((استحقاقًا إقليميًا)) يجب التعامل معه، سواء مع إسرائيل أو مع إيران. فمنذ أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقفَيه ( أبريل 2022) من هاتين الدولتين أُنجز اتفاق برعاية الصين مع ((جيراننا إلى الأبد)) في إيران (10 مارس). أما الاتفاق مع إسرائيل كـ((حليف محتمل في العديد من المصالح)) فلا بدّ أن يتمّ برعاية والتزامات أمريكيتين، و((لكن -قبل ذلك- يجب أن تُحلّ المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين)).
ولعل آخر توضيح لهذا الموقف جاء من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بقوله في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي (8 يونيو الماضي) إن ((التطبيع مع إسرائيل يصبّ في مصلحة المنطقة، لكن تجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا))، وردّ انطوني بلينكن بأن واشنطن ((تعمل على تكامل إسرائيل في الشرق الأوسط، وعلى تعميق اتفاقات (التطبيع الأخرى) الموجودة وتوسيعها))، ولم يتطرق إلى الشأن الفلسطيني، لكن الوزير السعودي أضاف أنه ((من دون وجود سلام مع الفلسطينيين فإن أي تطبيع مع إسرائيل ستكون فائدته محدودة)).
كان ذلك تأكيدًا رسميًا بأن السعودية تضع حلّ القضية الفلسطينية أو تحريكها على الأقل، جنبًا إلى جنب مع مصالحها الدفاعية مع أمريكا، في صلب ((الاتفاق)) الذي باتت الإدارة الأمريكية تعتبره من أولوياتها وتخطط لأن يكون ((الإرث)) الذي يتركه جو بايدن. لذلك حُدّد (مارس) 2024 كأقصى مدى زمني للمساعي الجارية، فإمّا أن تُطوى من دون الاعتراف بإخفاقها، وإمّا أن تنجح ويمكن لبايدن أن يستند إليها في معركة إعادة انتخابه خصوصًا إذا كان في مواجهة منافسه السابق دونالد ترمب صاحب ((صفقة القرن)) سيئة الذكر. لكن لا يزال بحاجة إلى تأكيد موقف إدارة بايدن من مطالب/ مصالح السعودية في شأن ((اتفاق دفاعي)) ورعاية ((برنامج نووي مدني))، أما الأكثر حاجة إلى التوضيح هو ربط الموافقة على هذه المصالح بالتطبيع مع إسرائيل. مستشار الأمن القومي جايك سوليفان - مدير الورشة الأمريكية - يفسّر الغموض والربط بصعوبة تمرير اتفاق مع السعودية في الكونغرس، ما لم يُرفق بـ ((جزرة)) التطبيع. وفي هذه النقطة يردّ عليه فريق بنيامين نتانياهو بأنه لا يمكن ابتلاع هذه الجزرة مع عصا ((التنازلات الكبيرة)) المطلوبة للفلسطينيين.
إذًا، فمشكلة التطبيع هي الآن بين الديبلوماسيتين الأمريكية والإسرائيلية اللتين تسيران في ((خطّين متوازيين))، وفقًا لتقويم مؤسسة ((راند)). والواقع أنها نتاج معضلتَين: الأولى تاريخية تكمن في أخطاء موضوعية بُنيت عليها السياسة الأمريكية حيال الصراع العربي- الإسرائيلي ثم الفلسطيني- الإسرائيلي وحفلت بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وطمس استبدادي لحقوق الشعب الفلسطيني، حتى أن هذه السياسة بلغت حدّ ((التواطؤ)) الثنائي على أن ترعى أمريكا، بعد اتفاقات أوسلو، ما سمّي ((عملية السلام)) فيما تتغاضى عن الاستيطان وضمّ الأراضي والممارسات العنصرية وصولًا إلى تقزيم الوجود الفلسطيني إلى أقليات في معازل محاصرة ومقطّعة الأوصال ولا سبيل لسكانها سوى قبول الأمر الواقع الاحتلالي، أو الهجرة.
أما المعضلة الأخرى فتأتّت من عدم صدقية وجديّة الدبلوماسية الأمريكية في إبقاء ((حل الدولتين)) قائمًا وممكنًا، علمًا بأنه كان من أسس سياستها الشرق-أوسطية. وإذ تُركت إسرائيل تقوّض المقوّمات الجغرافية لهذا الحل فإن واشنطن تواجه حاليًا حكومة إسرائيلية ((غير طبيعية)) تحت سيطرة يمين أيديولوجي متطرف يريد كل الأرض الفلسطينية ((من النهر إلى البحر))، وليس في قاموسه شيء اسمه ((تنازلات)) للفلسطينيين. أما نتانياهو الباحث بأي شكل عن تطبيع مع السعودية فإن سعيه إلى انتزاع تنازلات من حلفائه قد يفكّك حكومته الحالية فيما يبدو مستحيلًا تشكيل ائتلاف حكومي آخر مع المعارضة، وعندئذ يمكن أن يواجه احتمال السجن بتُهم الفساد، أو مصير إسحق رابين على أيدي المتطرّفين.
كثرت في الآونة الأخيرة زيارات مسؤولين إسرائيليين لواشنطن بحثًا عن مخارج من المأزق الذي بلغته مسألة التطبيع مع السعودية، إذ إن نتانياهو أراد أن يرتّب الأمريكيون اتفاقًا على نمط ((اتفاقات إبراهام)) التي تمّت في حينها على أساس سيادة الدول المعنية ومصالحها. لكن موقع ((والاه)) الإسرائيلي نسب إلى الوزير بلينكن قوله لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درامار -ولم يُنفَ هذا الكلام- إن الحكومة الإسرائيلية ((تخطئ في قراءة الواقع)) إذا اعتقدت أنها لن تكون ملزمة باتخاذ خطوات مهمّة تجاه الفلسطينيين ((كجزء من اتفاق التطبيع مع السعودية))، لافتًا إلى أن الرياض تأخذ في الاعتبار الرأي العام في المملكة وفي العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يجب أن تحصل على ((مقابل كبير)) في اتفاق التطبيع. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تحتاج إسرائيل فعلًا إلى من يُلفتها إلى ما تمثله السعودية، أم ظنّت أنها تستطيع تجاهله لتحصل على تطبيع مجاني يضفي ((شرعية عربية)) على احتلالها وممارساتها الإجرامية؟
بمعزل عما تراه زمرة التطرّف في إسرائيل، يبدو أن هناك تقاطعًا أمريكيًا مع الأطروحات السعودية. لذلك كانت دعوة وفد فلسطيني إلى الرياض لتحديد ((المطالب)) خطوة معبّرة عن المسؤولية التي تضطلع بها السعودية. وكانت مساعدة وزير الخارجية باربرة ليف التقت الوفد الفلسطيني مسبقًا في عمّان ورفضت كل مطالبه، بل دعته بوقاحة إلى عدم مطالبة السعودية بوضع شروط على التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من علمها بأن ((الشروط)) معلنة وليست فلسطينية فحسب، بل سعودية. وما دامت السلطة الفلسطينية دُعيت إلى التشاور لرسم أهداف مشتركة فإنها وجدت أقصر الطرق بالعودة إلى ((المبادرة العربية)) -وهي سعودية في الأساس- لإحياء مبدأ ((إزالة الاحتلال مقابل التطبيع العربي))، الذي يمكن ترجمته فقط بـ((حلّ الدولتين)) والبدء بتفعيله بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. لكن هذا الاعتراف يتطلّب التزامات إسرائيلية وضمانات أمريكية واضحة بجعل تلك ((الدولة)) حقيقة على أرض الواقع.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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