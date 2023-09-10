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وزير العدل يدشّن المحكمة العامة في الخرج

9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع ((المحكمة النموذجية)) إلى إيجاد قنوات تقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير أداء المحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين في المحكمة. كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
والتقى الوزير عددا من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.

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