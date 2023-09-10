الانتهاء من طريق الجموم بريمان
التاريخ
9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تم الانتهاء من طريق الجموم إلى تقاطع بريمان هدى الشام، الذي يعتبر أحد مسارات طريق مكة جدة الجديد الذي يختصر مسافة الوصول إلى مكة المكرمة بـ 35 دقيقة، ويبلغ طوله 72 كلم مترًا، ويضم المشروع عدة مسارات وتقاطعات، وجاري العمل على الطريق المباشر الذي ينطلق من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز.
ويهدف المشروع إلى الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والدائري الرابع بمكة المكرمة، بطول 72 كلم.
مسارات
- 4 مسارات في كل اتجاه
- جزيرة وسطية بعرض 16 مترا
مراحل المشروع
1- 5.348 كلم إضافة إلى معبري سيارات
2- 18.600 كلم بتقاطعين
3- 26.950 كلم مع تنفيذ تقاطع مع طريق حدا - الجموم
4- 12.075 كلم طول المرحلة الرابعة
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