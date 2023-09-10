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الانتهاء من طريق الجموم بريمان

9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تم الانتهاء من طريق الجموم إلى تقاطع بريمان هدى الشام، الذي يعتبر أحد مسارات طريق مكة جدة الجديد الذي يختصر مسافة الوصول إلى مكة المكرمة بـ 35 دقيقة، ويبلغ طوله 72 كلم مترًا، ويضم المشروع عدة مسارات وتقاطعات، وجاري العمل على الطريق المباشر الذي ينطلق من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز.
ويهدف المشروع إلى الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والدائري الرابع بمكة المكرمة، بطول 72 كلم.
مسارات
- 4 مسارات في كل اتجاه
- جزيرة وسطية بعرض 16 مترا
مراحل المشروع
1- 5.348 كلم إضافة إلى معبري سيارات
2- 18.600 كلم بتقاطعين
3- 26.950 كلم مع تنفيذ تقاطع مع طريق حدا - الجموم
4- 12.075 كلم طول المرحلة الرابعة

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