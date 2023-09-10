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10 آلاف متدرب زيادة بالتقني والمهني

9/10/2023 11:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 60378 متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي في مرحلة الدبلوم، بالكليات التقنية للبنين والبنات، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة.
وزادت المؤسسة الطاقة الاستيعابية للمقبولين هذا العام، بعد أن كانت 50796 في الفصل التدريبي الأول من العام الماضي.
وأوضح المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة توسعت في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلبات المرحلة التنموية بالمملكة.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل (8) منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة. وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية.

MENAFN10092023000089011017ID1107042250

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