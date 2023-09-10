المقرن ومختار في تدريبات النموذجي
التاريخ
9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الفتح تدريباته ضمن برنامجه التحضيري خلال فترة توقف دوري روشن السعودي بسبب أيام FIFA.
وتنوعت التدريبات التي شهدت مشاركة اللاعب الجديد والمنتقل للأهلي إلى النموذجي عبدالله المقرن، واللاعب مختار علي المنتقل من النصر، بين لياقية وتكتيكية، وركز المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، على تطبيق تدريبات فنية حيث قسم اللاعبين إلى مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات مختلفة، في الجوانب الدفاعية والهجومية، واختتم المران بمناورة شهدت تطبيق جمل تكتيكية مختلفة.
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