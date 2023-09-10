12 مدربا الأسرع بإقالات بالمحترفين

12 مدربا الأسرع بإقالات بالمحترفين
التاريخ
9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أعلن الشباب إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، كأسرع إقالة لمدرب في نسخة دوري روشن الحالية، بعد خسارة الليث في الجولة الخامسة أمام الخليج، شهد دوري المحترفين لكرة القدم 12 إقالة لمدربين، تعد أسرع إقالة في جولات الدوري، ويعد الموسم الماضي أكثر المواسم الرياضية صمودا للمدربين، حيث حدثت الإقالة الأولى للمدربين في الجولة السادسة، وكانت من نصيب مدرب أبها البلجيكي فاندبرونك، بعد خسارته أمام النصر.
انتظار المدرسة
بينت مصادر أن إدارة الرياض، تدرس إقالة مدرب الفريق البلجيكي يانيك فيريرا، بعد النتائج السلبية للفريق بالدوري، حيث فاز في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر 3 مباريات، وضعته في المركز الخامس عشر بـ4 نقاط، وفي حال إقالة المدرب ستكون الإقالة الثانية على التوالي في الدوري بعد مرور 5 جولات فقط.
برتغالي الأسرع
يعد المدرب البرتغالي برونو بالتزار، أسرع مدير فني تتم إقالته، دون خوض أي مباراة في الدوري موسم 2020، نتيجة ظروفه الخاصة التي تفهمتها إدارة العين وأنهت عقده بالتراضي.
6 مدربين
تصدرت الجولة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، إقالات المدربين بنسبة 50%، حيث شهدت 6 إقالات للمدربين تمثلت في إقالة إدارة القادسية للمدرب الأرجنتيني لانتانا بعد الخسارة أمام الاتحاد موسم 2010، وفي نسخة 2015 ترك مدرب نجران الفرنسي دينيس لافاني منصبه التدريبي، بعد تعادل الفريق مع الأهلي. وفي موسم 2016، أقالت إدارة الرائد الجزائري عبدالقادر عمراني بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد، وأقالت إدارة الخليج المدرب البلجيكي باتريك دي وايلد من منصبه بعد الخسارة أمام الاتحاد في موسم 2016 بنتيجة 3/2، وفي موسم 2019، أقالت إدارة الاتحاد المدرب الأرجنتيني دياز بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام القادسية، وفي موسم 2022، أقالت إدارة التعاون المدرب البريطاني نيستور مايسترو بعد خسارة الفريق أمام الهلال.
الوصافة للثالثة
شهدت الجولة الثالثة بدوري المحترفين، إقالة 3 مدربين بنسبة 25%، حيث أقالت إدارة الأهلي النرويجي تروند سوليد بعد خسارته أمام الاتفاق موسم 2011، وحل المدرب الوطني سامي الجابر ثانيا، بعد إقالته من منصبه التدريبي في الشباب، بعد خسارته أمام الفتح موسم 2018، وعاد الأهلي مرة أخرى، وأقال مدربه الكرواتي برانكو، بعد خسارته أمام الوحدة موسم 2020.
- 12 مدربا غادروا مناصبهم مبكرا
- %50 من الإقالات المبكرة بالجولة الثانية
- %25 من الإقالات جاءت في الجولة الثالثة
- مدرب الرياض مهدد بالإقالة
- مدرب العين يغادر دون مواجهات
- وطني يقتحم قائمة المقالين الأسرع
- الثالثة تقيل مدربين أهلاويين
جولات الإقالات الأسرع للمدربين:
الجولة الثانية
6 مدربين
الجولة الثالثة
3 مدربين
الجولة الخامسة
مدرب واحد
الجولة السادسة
مدرب واحد
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