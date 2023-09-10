Monday, 11 September 2023 07:57 GMT

12 مدربا الأسرع بإقالات بالمحترفين

9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أعلن الشباب إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، كأسرع إقالة لمدرب في نسخة دوري روشن الحالية، بعد خسارة الليث في الجولة الخامسة أمام الخليج، شهد دوري المحترفين لكرة القدم 12 إقالة لمدربين، تعد أسرع إقالة في جولات الدوري، ويعد الموسم الماضي أكثر المواسم الرياضية صمودا للمدربين، حيث حدثت الإقالة الأولى للمدربين في الجولة السادسة، وكانت من نصيب مدرب أبها البلجيكي فاندبرونك، بعد خسارته أمام النصر.
انتظار المدرسة
بينت مصادر أن إدارة الرياض، تدرس إقالة مدرب الفريق البلجيكي يانيك فيريرا، بعد النتائج السلبية للفريق بالدوري، حيث فاز في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر 3 مباريات، وضعته في المركز الخامس عشر بـ4 نقاط، وفي حال إقالة المدرب ستكون الإقالة الثانية على التوالي في الدوري بعد مرور 5 جولات فقط.
برتغالي الأسرع
يعد المدرب البرتغالي برونو بالتزار، أسرع مدير فني تتم إقالته، دون خوض أي مباراة في الدوري موسم 2020، نتيجة ظروفه الخاصة التي تفهمتها إدارة العين وأنهت عقده بالتراضي.
6 مدربين
تصدرت الجولة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، إقالات المدربين بنسبة 50%، حيث شهدت 6 إقالات للمدربين تمثلت في إقالة إدارة القادسية للمدرب الأرجنتيني لانتانا بعد الخسارة أمام الاتحاد موسم 2010، وفي نسخة 2015 ترك مدرب نجران الفرنسي دينيس لافاني منصبه التدريبي، بعد تعادل الفريق مع الأهلي. وفي موسم 2016، أقالت إدارة الرائد الجزائري عبدالقادر عمراني بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد، وأقالت إدارة الخليج المدرب البلجيكي باتريك دي وايلد من منصبه بعد الخسارة أمام الاتحاد في موسم 2016 بنتيجة 3/2، وفي موسم 2019، أقالت إدارة الاتحاد المدرب الأرجنتيني دياز بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام القادسية، وفي موسم 2022، أقالت إدارة التعاون المدرب البريطاني نيستور مايسترو بعد خسارة الفريق أمام الهلال.
الوصافة للثالثة
شهدت الجولة الثالثة بدوري المحترفين، إقالة 3 مدربين بنسبة 25%، حيث أقالت إدارة الأهلي النرويجي تروند سوليد بعد خسارته أمام الاتفاق موسم 2011، وحل المدرب الوطني سامي الجابر ثانيا، بعد إقالته من منصبه التدريبي في الشباب، بعد خسارته أمام الفتح موسم 2018، وعاد الأهلي مرة أخرى، وأقال مدربه الكرواتي برانكو، بعد خسارته أمام الوحدة موسم 2020.
- 12 مدربا غادروا مناصبهم مبكرا
- %50 من الإقالات المبكرة بالجولة الثانية
- %25 من الإقالات جاءت في الجولة الثالثة
- مدرب الرياض مهدد بالإقالة
- مدرب العين يغادر دون مواجهات
- وطني يقتحم قائمة المقالين الأسرع
- الثالثة تقيل مدربين أهلاويين
جولات الإقالات الأسرع للمدربين:
الجولة الثانية
6 مدربين
الجولة الثالثة
3 مدربين
الجولة الخامسة
مدرب واحد
الجولة السادسة
مدرب واحد

MENAFN10092023000089011017ID1107042248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث