مران فني للأخضر قبل كوريا

مران فني للأخضر قبل كوريا
التاريخ
9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المنتخب السعودي وتيرة تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية غدا، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي للأخضر، المقام حاليا في نيوكاسل. وأخضع مدرب ا لصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني، لاعبيه لتدريبات فنية.
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