Monday, 11 September 2023 07:57 GMT

مران فني للأخضر قبل كوريا

9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المنتخب السعودي وتيرة تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية غدا، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي للأخضر، المقام حاليا في نيوكاسل. وأخضع مدرب ا لصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني، لاعبيه لتدريبات فنية.

MENAFN10092023000089011017ID1107042247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث