إعصار التغيير يجتاح الأهلي

إعصار التغيير يجتاح الأهلي
التاريخ
9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلت إدارة الأهلي فترة التوقف الحالية لإجراء تغييرات واسعة في الجانب الإداري، سواء على مستوى إدارة النادي، أو كرة القدم، إذ أعلن المدير التنفيذي لكرة القدم نايف القاضي انتهاء علاقته بقلعة الكؤوس، بعد أن قضى موسمًا ونصف في منصبه، ويعتبر منصب المدير التنفيذي لكرة القدم أحد المناصب غير التوافقية دائمًا في الأهلي، ونادرًا ما يتفق الأهلاويون على اسم واحد.
ويتوقع أن يتم تعيين رئيس تنفيذي لشركة النادي خلال الأيام المقبلة، خلفًا للرئيس التنفيذي الحالي يزن الشريف.
MENAFN10092023000089011017ID1107042245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.