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إعصار التغيير يجتاح الأهلي

9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلت إدارة الأهلي فترة التوقف الحالية لإجراء تغييرات واسعة في الجانب الإداري، سواء على مستوى إدارة النادي، أو كرة القدم، إذ أعلن المدير التنفيذي لكرة القدم نايف القاضي انتهاء علاقته بقلعة الكؤوس، بعد أن قضى موسمًا ونصف في منصبه، ويعتبر منصب المدير التنفيذي لكرة القدم أحد المناصب غير التوافقية دائمًا في الأهلي، ونادرًا ما يتفق الأهلاويون على اسم واحد.
ويتوقع أن يتم تعيين رئيس تنفيذي لشركة النادي خلال الأيام المقبلة، خلفًا للرئيس التنفيذي الحالي يزن الشريف.

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