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هل يحل العبود مشاكل العميد؟

9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق الاتحاد سوق الانتقالات الصيفية التاريخية بصفقات من العيار الثقيل، استعدادا لموسم قوي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة بجدة، بخلاف رغبته في الحفاظ على لقب الدوري، والمنافسة على دوري أبطال آسيا.
وعلى الرغم من البداية القوية للنمور في دوري روشن بتحقيق 4 انتصارات متتالية، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، فإنه سقط في فخ الخسارة أمام الهلال بالكلاسيكو 4/3، ليدخل أنصاره في قلق كبير وشك، في ظل ضعف الدفاع والأخطاء الساذجة، وضعف دكة البدلاء، ولا سيما في الجانب الهجومي، وتحديدا في مركز الجناح الأيمن.
ويظل السؤال المهم: هل تكون عودة العبود حلا مؤثرا في قائمة النمور؟.
الانسجام مطلب
ما زال ينقص النمور المزيد من الانسجام في ظل التعاقدات الجديدة التي يسعى سانتو لدمجها على خير وجه، سعيا للمحافظة على لقب الدوري، واستعدادا للمهام الثقيلة التي تنتظره هذا الموسم في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.
مشكلة البدائل
بعد فشل مفاوضات الاتحاد المكثفة مع النجم محمد صلاح، وعدم سد الحاجة الماسة لجناح أيمن من أجل تعزيز القوة الهجومية في وجود كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله، بالإضافة للثنائي إيجور كورونادو ورومارينيو، الذي كان على وشك الرحيل عن العميد لو تمت صفقة الفرعون المصري، لم يعد أمام سانتو سوى إيجاد الحلول من داخل قائمة النمور الحالية. وتعد عودة الدولي عبدالرحمن العبود أبرز تلك الحلول.
تحركات إدارية
تعد الأزمة المستمرة بين المدرب سانتو وعبدالرحمن العبود معاناة كبيرة، تكمن أهمية حلها في إيجاد البدائل، ويبدو أن التحركات الإدارية لحل الأزمة وتحسين الأجواء بين العبود وسانتو، للاستفادة من خدماته اللاعب الذي يعد أحد المميزين في مركزه الموسم الماضي، ولحاجة الفريق لجهوده في ظل شح البدائل، أتت ثمارها، إذ أكدت مصادر أن اللاعب سيخض لكشف طبي قبل العودة للتدريبات.
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- مصادر أكدت خضوع اللاعب لفحص طبي للعودة

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