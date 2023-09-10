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وزير الثقافة ومديرة اليونسكو يبحثان سبل التعاون

9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في الرياض، بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري أزولاي، خلال حضورها الدورة الـ (45) الموسعة للجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تستضيفها المملكة.
ورحبّ وزير الثقافة في بداية اللقاء بتواجد المديرة العامة لليونسكو في الرياض، مثمناً الجهود المبذولة من قِبل اليونسكو في صوْن وحماية التراث، مؤكدا على اهتمام وتطلع المملكة لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت) في دورته القادمة 2025.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة واليونسكو في صوْن وحماية التراث العالمي، وتأكيد المملكة على دعمها لجهود اليونسكو في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما ناقش سموه مشاريع صندوق المملكة في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث، وأكد على دعم المملكة المستمر للمشاريع والبرامج المقترحة من قِبل المنظمة.
حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز معالي مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق وسعادة وكيل العلاقات الثقافية الدولية فهد بن عبدالرحمن الكنعان.

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