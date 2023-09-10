وزير الثقافة ومديرة اليونسكو يبحثان سبل التعاون
التاريخ
9/10/2023 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في الرياض، بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري أزولاي، خلال حضورها الدورة الـ (45) الموسعة للجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تستضيفها المملكة.
ورحبّ وزير الثقافة في بداية اللقاء بتواجد المديرة العامة لليونسكو في الرياض، مثمناً الجهود المبذولة من قِبل اليونسكو في صوْن وحماية التراث، مؤكدا على اهتمام وتطلع المملكة لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت) في دورته القادمة 2025.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة واليونسكو في صوْن وحماية التراث العالمي، وتأكيد المملكة على دعمها لجهود اليونسكو في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما ناقش سموه مشاريع صندوق المملكة في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث، وأكد على دعم المملكة المستمر للمشاريع والبرامج المقترحة من قِبل المنظمة.
حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز معالي مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق وسعادة وكيل العلاقات الثقافية الدولية فهد بن عبدالرحمن الكنعان.
MENAFN10092023000089011017ID1107042243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.