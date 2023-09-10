شفيع: الشركات توجه سيولتها لأذون الخزانة فى ظل عوائد تتجاوز الـ25%

عبد الحكيم: الشركات تعطى أولوية للسيولة النقدية لتغطية مصروفات التشغيل

حمدى: استثمار الفائض النقدى بزيادة المخزون التحوط الآمن للشركات

قفزت استثمارات أكبر 30 شركة مدرجة بالبورصة المصرية فى أذون الخزانة نحو 34.584 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وفقًا للمسح الذى أجرته جريدة“البورصة” على القوائم المالية لشركات EGX30.

ومع تصاعد أسعار الفائدة، سلاح البنك المركزى، فى مواجهة التضخم التاريخى الذى تعيشه مصر حاليًا، أصبحت تكلفة التمويل عند أعلى معدلاتها منذ عقد الثمانينات، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومى لمستويات لم تتكرر منذ 4 عقود.

ورفع البنك المركزى الفائدة 11% بشكل تدريجى لمواجهة أزمة العملة التى ضربت البلاد بعد الغزو الروسى لأوكرانيا شتاء العام الماضى وتصاعد التشديد النقدى فى الأسواق المتقدمة، والذى نتج عنه خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة مخلفة ورائها أزمات عملة فى عدد من تلك الأسواق.

وبلغت الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزى حاليًا 20.5%، بينما تخطت الفائدة على أوراق الدين الحكومى نحو 25%، وهو ما شجع الشركات على وقف النفقات الاستثمارية والتحول إلى الاستثمار فى الدين الحكومى.

ورصدت“البورصة” أراء المحللين التى أجمعت على مخاوف من تراجع استثمارات الشركات فى النفقات الرأسمالية أو التوسعات وتوجيهها للاستثمار فى أذون الخزانة باعتبارها عائد خالى المخاطر يصل إلى 24% حاليًا.

وبلغ العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما إلى 25.43% فى عطاء الأسبوع الماضى.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إنه توجه طبيعى من قبل الشركات أن تلجأ الشركات لزيادة استثماراتها فى أذون الخزانة نظرًا للعوائد الخالية من المخاطر، بدون أى جهود أو تكاليف للاستثمار، موضحًا أن العائد بات يتخطى 24%.

وأشار إلى أن القرار الاستثمارى الخاص بشراء أذون الخزانة أو زيادة السيولة النقدية للشركة يرجع إلى السياسة الاستثمارية والاستراتيجية الخاصة بالشركات، مؤكدًا أنه بات حل أمثل فى ظل ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر.

وأشار إلى أن توظيف السيولة النقدية سواء بأسهم أو أذون أو مخزون ذو سهولة استرداد حلاً أمثل لاستغلال الحصيلة النقدية للشركات، موضحًا أن هناك شركات استطاعت إدارة الموقف الحالى بجدارة كشركة السويدى إليكتريك.

وأذون الخزانة أداة استثمارية آمنة، قصيرة الأجل، بمدد إستحقاق لا تتعدى السنة. تصدر بواسطة البنك المركزى بالجنيه لصالح وزارة المالية، وتتراوح المدد الزمنية التى تصدر بها أذون الخزانة بين 3، 6، 9 و12 شهراً.







ووفقًا للمسح الذى أجرته“البورصة” على القوائم المالية الخاصة بالشركات خلال النصف الأول من العام الجارى تصدر مصرف أبوظبى الإسلامى استثمارات الشركة الاكبر فى البورصة المصرية من حيث حجم استثماراتها فى أذون الخزانة ليسجل خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 11.074 مليار جنيه، مقابل 11.079 مليار جنيه خلال عام 2022 بأكمله.

وحلت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالمركز الثانى من حيث حجم استثمارات شركات EGX30 فى أذون الخزانة لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 11.2 مليار خلال عام 2022 بأكمله.

وجاء بنك كريدى أجريكول- مصر المركز الثالث من حيث حجم استثماراته ليسجل 5.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضى، تلاه مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.4 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مقابل 1.68 مليار جنيه فى 2022 بأكملها.

فيما رفعت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية استثماراتها خلال النصف الأول إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه فى 2022، وسجلت شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال نفس الفترة استثمارات بلغ حجمها نحو 860 مليون جنيه، مقابل 895 مليون جنيه خلال العام الماضى كاملاً.

وسجلت شركة النساجون الشرقيون 769 مليونا استثمارات فى أذون الخزانة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 1.8 مليار جنيه فى عام 2022، لتليها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ748 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل العام الماضى والتى بلغت 964 مليون جنيه.

واستقرت شركة سيدبك بالمركز العاشر من حيث حجم الاستثمارات بواقع 718 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 809 ملايين جنيه خلال العام الماضى، ورفعت شركة حديد عز استثماراتها بالنصف الأول 555 مليون جنيه، مقابل 518 مليون جنيه بالعام السابق.

وقفزت استثمارات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتسجل 498 مليون جنيه بالنصف الأول، مقابل 272 مليون جنيه بالعام الماضى كاملاً، فيما سجلت استثمارات شركة السويدى إلكتريك خلال نفس الفترة نحو 375 مليون جنيه، مقابل 903 ملايين جنيه بالعام السابق.

وبدأت شركة موبكو رحلة الاستثمار فى أذون الخزانة لتسجل 327 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 00 استثمارات خلال العام المقارن بأكمله، فيما وجهت شركة إى أف جى القابضة نحو 285 مليون جنيه من استثماراتها فى أذون الخزانة بنهاية يونيو، مقابل 336 مليون جنيه خلال 2022 بالكامل.

ورفعت شركة بى انفسمنتس القابضة استثماراتها أيضًا بنهاية يونيو إلى 276 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال الأشهر الاثنى عشر المنتهية فى ديسمبر الماضى، فيما زادت بلتون المالية القابضة تلك الاستثمارات إلى 253 مليون جنيه، مقابل 239 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وسجلت استثمارات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال نفس الفترة نحو 192 مليون جنيه، مقابل 766 مليون جنيه خلال العام الماضى بأكمله، فيما قفزت استثمارات القابضة المصرية الكويتية إلى 183 مليون جنيه، بالمقارنة بـ87 مليون جنيه خلال العام الماضى.

ونمت حجم استثمارات“جى بى كوربوريشن” خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 إلى 48 مليون جنيه، مقابل 25 مليون جنيه خلال 2022 بالكامل.

وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول لأوراق المالية، أن الشركات تتجه إلى زيادة السيولة النقدية فى حساباتها لتغطية المصاريف التشغيلية التى ارتفعت مع التضخم، تزامنًا مع ارتفاع نسب التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجارى.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع العائد على أذون الخزانة، إلا أن الشركات تعطى أولوية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، والحفاظ على حصتها فى الأسواق.

وقال هشام حمدى محلل مالى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن أفضل تحوط للشركات فى الوقت الحالى هو الاستثمار فى المخزون، وتوجيه السيولة النقدية الجارية إلى هذا الاتجاه نظرًا لتراجع قيمة الأموال مع كل تحرك فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونسب التضخم المرتفعة.

وأضاف حمدى أن أذون الخزانة من أكثر الأدوات النقدية سيولة وذات عائد خالى من المخاطر فيلجأ لها أصحاب الشركات فى حالة وجود فائض نقدى خاصة كونها ذات عائد يصل إلى 24% حاليًا ، بالإضافة إلى عنصر الآمان.

وأوضح أن أذون الخزانة ليست أداة للتحوط ولكنها بديل أمثل للاستثمار السريع ذى سيولة مرتفعة فى حالة توافر فائض نقدى.