“قرضى” تستهدف الوصول بمحفظتها التمويلية إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى
التاريخ
9/10/2023 11:17:00 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف شركة“قرضى” الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل نحو 230 مليون جنيه حاليًا، بحسب تامر المنسترلى الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك المؤسس بالشركة.
أضاف أن الشركة تأسست منذ عام، وتعمل كحلقة وصل بين المقترضين والجهات المانحة عن طريق منصة إلكترونية تتيح للشركات التقديم بطلب التمويل الذى يتم دراسته بدراسته لتحديد ما إذا كان يستحق الحصول على تمويل أم لا.
ذكر أن الشركة تستهدف استقطاب شريحة كبيرة من الشركات لتمويلها، بدءًا من الشركات الحكومية الكبيرة وحتى الشركات متناهية الصغر.
لفت إلى أن الخطة التوسعية للشركة تعمل على توفير التمويل للشركات متناهية الصغر فيما تستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة على 100% من محفظة التمويل حاليًا.
أوضح أن الشركة تقوم بدراسة الشركات المتقدمة للحصول على تمويل، بما فى ذلك تصنيفها الائتمانى وتربطها بأنسب جهة تمويل.
وذكر أن الشركة تمتلك فرعين حاليا فى العبور و6 أكتوبر لتقديم خدمات التمويل والاستشارات للمشاريع المختلفة.
أشار المنسترلى إلى أن الشركة تتعاقد حاليا مع عدد من جهات التمويل مثل البنوك الحكومية والتجارية وشركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وبحسب المنسترلى، تضم القائمة حاليا 10 جهات تمويل موزعة بواقع أربعة بنوك حالياً وثلاث شركات تأجير تمويل وشركتى تخصيم وشركة تمويل واحدة للمشروعات متناهية الصغر، والشركة بصدد التعاقد مع أربعة بنوك جديدة خلال الفترة المقبلة.
نوه إلى أن الشركة تعاقدت مع البريد المصرى يوليو الماضى لتوفير خدماته من خلال فروعه المنتشرة بمحافظة الجمهورية والتى تصل لـ 4300 فرع.
كما تعاقدت الشركة مع 3 شركات استشارات متنوعة بين الشركات الكبيرة والصغيرة لتلبية احتياجات كل عميل وفقًا لدورة العمل ورأس المال العامل.
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