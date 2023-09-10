أضاف أن الشركة تأسست منذ عام، وتعمل كحلقة وصل بين المقترضين والجهات المانحة عن طريق منصة إلكترونية تتيح للشركات التقديم بطلب التمويل الذى يتم دراسته بدراسته لتحديد ما إذا كان يستحق الحصول على تمويل أم لا.

ذكر أن الشركة تستهدف استقطاب شريحة كبيرة من الشركات لتمويلها، بدءًا من الشركات الحكومية الكبيرة وحتى الشركات متناهية الصغر.

لفت إلى أن الخطة التوسعية للشركة تعمل على توفير التمويل للشركات متناهية الصغر فيما تستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة على 100% من محفظة التمويل حاليًا.

أوضح أن الشركة تقوم بدراسة الشركات المتقدمة للحصول على تمويل، بما فى ذلك تصنيفها الائتمانى وتربطها بأنسب جهة تمويل.

وذكر أن الشركة تمتلك فرعين حاليا فى العبور و6 أكتوبر لتقديم خدمات التمويل والاستشارات للمشاريع المختلفة.

أشار المنسترلى إلى أن الشركة تتعاقد حاليا مع عدد من جهات التمويل مثل البنوك الحكومية والتجارية وشركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبحسب المنسترلى، تضم القائمة حاليا 10 جهات تمويل موزعة بواقع أربعة بنوك حالياً وثلاث شركات تأجير تمويل وشركتى تخصيم وشركة تمويل واحدة للمشروعات متناهية الصغر، والشركة بصدد التعاقد مع أربعة بنوك جديدة خلال الفترة المقبلة.

نوه إلى أن الشركة تعاقدت مع البريد المصرى يوليو الماضى لتوفير خدماته من خلال فروعه المنتشرة بمحافظة الجمهورية والتى تصل لـ 4300 فرع.

كما تعاقدت الشركة مع 3 شركات استشارات متنوعة بين الشركات الكبيرة والصغيرة لتلبية احتياجات كل عميل وفقًا لدورة العمل ورأس المال العامل.



