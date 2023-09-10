صندوق النقد يحث على تعزيز موارده قبل نهاية العام

وفي إعلان صدر خلال القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل“بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية”، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.

وقالت جورجيفا، في ختام القمة التي استمرت يومين:“يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويًا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف”.

وأضافت:“تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلية قوية”.

وحثت جورجيفا أيضًا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وقالت:“لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودًا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.

وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما دون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.

وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.

وقالت جورجيفا“أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة”.

يذكر أن صندوق النقد والبنك الدوليين، أكدا في بيان مشترك أهمية تعزيز تعاونهما بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ والديون العالمية المرتفعة ونشر التحول الرقمي.

وقال البيان إن المؤسستان الدوليتان ستعملان مع المساهمين والشركاء لتعبئة الموارد الكبيرة اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، وتحقيق هذه الخطوات يتطلب موارد محلية وخارجية.

وأكدت جورجييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أنه لتحقيق هذه الغاية، ستزيد دعم المؤسستين لمساعدة البلدان على بناء سياسات ضريبية ومؤسسات إدارية ومالية قوية توفر إنفاقًا عامًا فعالاً وإدارة سليمة للديون والمالية العامة، إلى جانب عملهما المستمر لدعم تطوير أسواق مالية محلية قوية.