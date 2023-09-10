وذلك هو الموقف الذى وجد مكتب الإحصاءات الوطنية نفسه فيه، عندما حدث التقديرات الرسمية للنمو الاقتصادى فى سنوات الوباء خلال عامى 2020 و2021، وفى الواقع هى إعادة كتابة لعناصر السرد الاقتصادى للمملكة المتحدة.

ولعل قياس القيمة الكاملة للاقتصاد الوطنى الذى تبلغ قيمته حوالى 2.5 تريليون جنيه إسترلينى ليست مهمة بسيطة.

ويعتمد ذلك على جمع كميات هائلة من البيانات التى تغطي كل قطاع من قطاعات النشاط – من الأسر وتجار التجزئة والبنوك والشركات وكذلك عبر الحكومة والقطاع العام.

بعض هذا يأخذ شكل عائدات المسح من المنظمات، والباقي عبارة عن بيانات“ثابتة” مثل المعلومات الضريبية.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أسرع الدول فى العالم للقيام بذلك، لكن الأجزاء المكونة للناتج المحلى الإجمالى لا تزال تستغرق وقتًا حتى تتجمع بالكامل.

بطبيعة الحال، لا يستطيع مستخدمو هذه الإحصائيات الانتظار لسنوات لمعرفة أداء الاقتصاد، لذلك نقوم بإعداد تقديرات أولية بناءً على البيانات المتوفرة بالفعل. ويأتي هذا إلى حد كبير في شكل مسح لنتائج الأعمال، والتي تصل مجتمعة إلى حوالى ثلثى المعلومات الكاملة النهائية.

وفى الأوقات العادية، قدم هذا صورة مبكرة دقيقة للاقتصاد. كانت المراجعات فى السنوات التي سبقت الوباء مباشرة تميل إلى أن تكون صغيرة. لكن من الواضح أن الاضطراب الذي شهدته سنوات“كوفيد – 19“، لم يكن طبيعيا.

ليس من المستغرب إذن أن تؤدى تحديات القياس التى فرضها الانكماش الأعمق على الإطلاق في تاريخنا الاقتصادى، والتعافى اللاحق، إلى مراجعات أكبر.

وتبين أن ردود الاستطلاع المبكرة – التي ربما تأثرت بالطبيعة غير المسبوقة للأحداث – كانت أقل إيجابية من السيناريو الذى كشفت عنه البيانات اللاحقة والأكثر شمولاً.

ومن المفهوم أن يفاجأ بعض الناس بحجم هذه التغييرات. لكن من غير المعقول أن يتوقعوا من الإحصائيين مثلنا أن“يخرجوا بالنتائج الصحيحة” من المرة الأولى. لذلك، في حين أنني لا أزال على ثقة من أن تقديراتنا الأولية لسنوات كوفيد كانت أفضل ما يمكن في ضوء البيانات المتاحة – وأن تقديراتنا الأخيرة من غير المرجح أن تخضع لقدر مماثل من عدم اليقين – فإننى أريد أن أؤكد على ثقتنا فى عملنا بشكل مضاعف.

فنحن أولًا، قمنا بدعوة الهيئة الرقابية الرسمية، مكتب التنظيم الإحصائى، لمراجعة تحليلنا لهذه المراجعات، وكيفية تعاملنا مع الانقطاعات الحادة في الأداء الاقتصادى؟ وعلى قدم المساواة، كيف يتم الإبلاغ عنها؟

سيُظهر هذا ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به بشكل مختلف.

ثانيًا، سنعطي الأولوية لتسريع الحصول على البيانات الأساسية في وقت مبكر من دورة الإنتاج لتحسين تقديراتنا الأولية. وذلك حتى يتثنى إجراء المراجعات فى أقرب وقت ضرورية، وسيكون لذلك آثار على الحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يتطلب التعاون.

لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في إدراج البيانات“السريعة” فى الإحصاءات الرسمية على مدار الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك أحدث أسعار التجزئة المستخرجة من الإنترنت وبيانات الرواتب في الوقت الفعلى من إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية لإثراء رؤيتنا لسوق العمل. أريد أن يستمر هذا العمل حتى يتم تقديم مزايا البيانات الرقمية الضخمة بشكل كامل.

عندما تكون البيانات عرضة لعدم اليقين وتكون“فترات الثقة” واسعة، فإننا نعلن ذلك. ومع ذلك، يتم تصوير الاقتصاد في كثير من الأحيان على أنه إما مزدهر أو متراجع فى حين أنه فى الواقع عادة ما بين هذين القطبين، لذا، يتعين علينا أن نضاعف جهودنا لإثراء الخطاب العام بشكل أفضل.

ويُنظر إلى الإحصاءات الاقتصادية الرسمية في المملكة المتحدة باعتبارها من بين الأفضل على مستوى العالم. ورغم أننا لن نتردد في المستقبل في“تغيير رأينا” مرة أخرى عندما تتطلب الأدلة ذلك، فإن التحسين المستمر لنظامنا الإحصائى مهمة ألتزم بها أنا وزملائي بالكامل.

بقلم: يان دايموند

إحصائى بريطانى

المصدر: فاينانشال تايمز