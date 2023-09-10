غدًا.. بدء التداول على فول الصويا فى البورصة السلعية
التاريخ
9/10/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
علمت“البورصة”، أن بورصة السلع ستعقد أولى جلسات التداول على فول الصويا غدًا الإثنين بهدف ضبط سعره بالأسواق.
وأضافت المصادر، أن السلعة الجديدة سترفع عدد السلع المتداول عليها في البورصة السلعية إلى خمس سلع وهي: الذرة الصفراء، والسكر، والردة، بالإضافة إلى القمح.
وبدأت البورصة السلعية مؤخرًا التداول على السكر، بعدما دعت الشركات العاملة في سلعة السكر لتسجيل عضويتها في البورصة لتداوله.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، في بيان آنذاك، إن تداول السكر يتسق مع توجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية.
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