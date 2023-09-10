غدًا.. بدء التداول على فول الصويا فى البورصة السلعية

وأضافت المصادر، أن السلعة الجديدة سترفع عدد السلع المتداول عليها في البورصة السلعية إلى خمس سلع وهي: الذرة الصفراء، والسكر، والردة، بالإضافة إلى القمح.

وبدأت البورصة السلعية مؤخرًا التداول على السكر، بعدما دعت الشركات العاملة في سلعة السكر لتسجيل عضويتها في البورصة لتداوله.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، في بيان آنذاك، إن تداول السكر يتسق مع توجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية.